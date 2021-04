Headless Feat. L’ancien chanteur de Yngwie Malmsteen Göran Edman: l’album “ Square One ” dû plus tard dans l’année

Le groupe de hard rock européen SANS TÊTE – composé de membres qui ont joué aux côtés de Yngwie Malmsteen, Geoff Tate (ex-QUEENSRŸCHE) et ÉLÉGIE – a signé avec Audio M-Theory. Leur nouveau record, “Carré un”, qui associe le rock classique accrocheur à des influences métal progressif plus lourdes, sortira plus tard cette année. Premier single “Femme en blanc” – un rocker énergique avec une ambiance de power metal mélodique comprend des paroles inspirées des œuvres du poète américain classique Emily Dickinson – est disponible pour le streaming et le téléchargement dès maintenant sur toutes les plateformes de musique numérique. Une vidéo dans laquelle le fantôme de la poétesse obsédée par la mort est projeté dans un décor de jeu vidéo typique, a été réalisée par Dimitar Stamenov (SABATON, MOTÖRHEAD) et peut être consulté ci-dessous.

La signature et le nouvel album est le dernier chapitre de la saga d’un groupe dont les membres ont amassé un nombre impressionnant de crédits tout au long de leurs carrières respectives. Göran Edman est le chanteur principal du groupe depuis 2011. Les deux SANS TÊTE albums auxquels il a prêté ses croons mélodiques jusqu’à présent – 2013’s “S’épanouir” et 2016 “Faire fondre la glace” – rejoignez un long CV qui a débuté dans les années 1980 en tant que membre des hard rockers suédois MADISON et ÉROTIQUE SUÉDOISE; inclus des séjours dans les années 1990 en tant que chanteur pour Yngwie Malmsteen et John Norum (L’EUROPE ); et a continué avec plusieurs groupes dans le 21e siècle, plus particulièrement aux côtés des membres de LES ROIS DES FLEURS dans le groupe de metal progressif KARMAKANIC.

«Nous sommes très fiers de ce nouvel accord avec M-Théorie. Nous avons finalement atterri aux États-Unis avec un bon réseau de distribution », déclare Walter Cianciusi, membre fondateur du groupe. “J’ai hâte de jouer ces nouvelles chansons dans une ville près de chez vous!”

SANS TÊTE a été fondée en 1996 par des cousins Walter (guitares) et Enrico Cianciusi (tambours). L’incarnation originale du groupe a sorti l’EP de 1996 “Futur au passé” et le long métrage de 1998 “À l’intérieur de toi” avant de se dissoudre en 2000. Walter et Dario Parente (qui, avec Walter, fait partie de Geoff Tatedu groupe, et récemment invité sur Tatede OBLIVION DOUCE project) a relancé le nom en 2011 avec une toute nouvelle programmation, centrant la nouvelle musique autour de refrains rock accrocheurs, de technicité métal progressif et Edmanla voix puissante de. Cette formule – aidé par le batteur Scott Rockenfield (QUEENSRŸCHE) – a formé la base de leur record de retour en 2013 “S’épanouir”. Enrico rejoint SANS TÊTE en 2014, et a par la suite contribué à la batterie sur 2016 “Faire fondre la glace”, qui a également présenté une apparition du guitariste Jim Matheos (AVERTISSEMENT DE FATES).

En plus des deux enregistrements complets qui SANS TÊTE a enregistré depuis leur renaissance en 2011, le groupe a été une présence constante sur les scènes européennes, se produisant aux côtés de AVERTISSEMENT DE FATES, QUEENSRŸCHE, TYGERS DE PAN TANG, ANGRA, SKID ROW, FEU, PAPA, BOUGIE, LES MORTS DAISIES et plus. Le groupe a ramené leur présence vétéran en studio en 2020 pour l’enregistrement de leur prochain long métrage, “Carré un”. Leur maîtrise actuelle des hymnes AOR solides comme le roc est renforcée sur le nouveau disque par un nouveau bassiste. Martin Helmantel, dont le jeu a contribué à fournir l’épine dorsale d’une décennie de métal progressif stellaire de rockers hollandais ÉLÉGIE de 1992 à 2002.

“J’ai longtemps suivi Göran Edmanla carrière de ce dernier, le trouvant comme l’une des voix les plus sous-estimées du hard rock qui livre toujours », déclare le responsable du label Marco Barbieri. “Lorsque Walter magasiné le nouveau SANS TÊTE matériel, j’ai tout de suite su que je voulais que nous soyons impliqués. Pas seulement pour l’opportunité de travailler enfin avec Göran, mais aussi en raison de la force du nouveau matériau avec sa capacité à tracer les lignes entre le hard rock classique et des royaumes plus aventureux. De plus, l’ajout de Martin de ÉLÉGIE fait de celui-ci une évidence. “

Plus d’informations sur SANS TÊTE et “Carré un” sera publié dans les semaines à venir.

SANS TÊTE est:

Göran Edman – voix



Walter Cianciusi – guitares



Dario Parente – guitares



Martin Helmantel – guitare basse



Enrico Cianciusi – tambours



