HealthifyMe lance la campagne « Il est temps de Healthify » avec Sara Ali Khan

HealthifyMe a lancé sa nouvelle campagne « It’s time to Healthify » dans le cadre de sa communication pour la nouvelle année. Avec cette campagne, la marque souhaite motiver les gens à utiliser l’application pour atteindre leurs objectifs de fitness. La campagne est diffusée en direct sur tous les supports, notamment la télévision, le numérique, les réseaux sociaux, la radio, la presse écrite, les panneaux d’affichage et également sur l’application. « Le Nouvel An est un moment important pour nous – lorsque la plupart des gens décident de se soigner. L’idée que tout le monde s’apaise pour une raison nous a vraiment enthousiasmés. Nous voulions présenter les vies et les histoires de transformation de vrais clients, cette fois en donnant vie à leur raison de se soigner, dans le but d’inspirer les autres à faire de même », a déclaré Tushar Vashisht, fondateur de HealthifyMe.

« L’application aide les utilisateurs à changer radicalement leur niveau de forme physique, faisant ainsi une réelle différence dans leur vie quotidienne. Nous avons essayé de refléter cela. Le film fait passer le message que les utilisateurs peuvent facilement rester en bonne santé et en forme. La forme physique n’est pas intimidante mais amusante », a ajouté Vashisht.

HealthifyMe a collaboré avec Wondrlab pour la campagne. Bien que la campagne présente Sara Ali Khan, elle présente également les utilisateurs réguliers qui ont opté pour HealthifyMe pour atteindre leurs objectifs de mise en forme. Le film est un montage d’histoires vraies et des raisons pour lesquelles les gens ont choisi Healthify. En outre, il y aura également des vidéos de témoignages individuels des utilisateurs qui seront publiées dans le prolongement de la campagne.

« Lorsque nous avons étudié les données, nous nous sommes rendu compte que personne n’est vraiment sain ou ne perd du poids juste pour être en bonne santé – il y a toujours un objectif ou une raison plus important. Tout le monde sait qu’ils devraient être en bonne santé, mais n’y allez pas jusqu’à ce qu’une raison les déclenche et les motive. Nous avons décidé d’utiliser cette information pour nous connecter aux gens », a déclaré Amit Akali, co-fondateur et directeur de la création, Wondrlab.

