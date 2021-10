Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Medwiki est une vidéothèque basée sur un moteur de recherche grâce à laquelle tout Indien peut rechercher le nom du médicament qui lui a été prescrit.

Les vidéos sont réalisées par les pharmaciens de confiance et formés de Medwiki dans un langage simple pour répondre aux 4 à 5 principales questions que les clients se posent généralement sur les médicaments.

Medwiki, une vidéothèque en ligne sur les médicaments avec plus d’un lakh de vidéos de médecine (https://medwiki.co.in/) a été lancée récemment pour aider les Indiens à mieux comprendre leurs médicaments.

Medwiki est une vidéothèque basée sur un moteur de recherche grâce à laquelle tout Indien peut rechercher le nom du médicament qui lui a été prescrit. Les vidéos sont réalisées par les pharmaciens de confiance et formés de Medwiki dans un langage simple pour répondre aux 4 à 5 principales questions que les clients se posent généralement sur les médicaments. Les vidéos ont dépassé les 10 millions de téléspectateurs sur YouTube.

« Il y a trop d’informations sur Internet avec des réponses à toutes sortes de questions, que ce soit sur la perte de poids, les tests Covid ou concernant le diabète ou les maladies cardiaques. Cependant, étonnamment, les gens oublient de poser les questions les plus élémentaires de leur vie quotidienne : qu’est-ce que ce médicament ? Comment dois-je le prendre ? Comment ça marche? 95% des Indiens ne savent pas quel est leur médicament, ce qui conduit à une mauvaise observance et adhésion à celui-ci. En raison du manque de connaissances, les gens finissent par consommer les mauvais substituts de médicaments, affectant ainsi leur santé. Medwiki a été créé pour répondre à ces questions essentielles et donner aux patients les bonnes connaissances sur leurs médicaments. Nous avons lancé Medwiki en anglais et en hindi et prévoyons bientôt de rendre les vidéos disponibles dans 6 à 8 langues vernaculaires », a déclaré Amit Choudhary, fondateur-directeur général de Medwiki.

Selon Choudhary, des facteurs tels que la croissance d’Internet, des téléphones intelligents, une pénétration accrue des données et des plateformes de médias sociaux à travers le pays peuvent être utilisés pour créer de meilleurs outils technologiques afin de favoriser un meilleur engagement avec les clients des soins de santé. Cela conduira à une meilleure gestion et consommation des soins de santé chez les Indiens. « Medwiki n’est que le début. Nous avons de nombreuses ressources qui aideront les Indiens à naviguer dans les complexités de notre système de santé. Lorsque les gens sont armés d’informations, ils ont un meilleur accès aux soins, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats en matière de santé », a déclaré M. Choudhary.

