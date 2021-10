Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Pristyn Care a construit avec succès un réseau couvrant plus de 800 centres chirurgicaux et 400 chirurgiens expérimentés, dans le but de combler le manque d’accessibilité aux soins de santé en Inde.

La startup du secteur de la santé est récemment devenue un acteur de premier plan sur le marché de la chirurgie mini-invasive (MIS) et a consulté 1,5 million de patients.

La startup axée sur la chirurgie basée sur Gurugram, Pristyn Care, a récemment annoncé qu’elle avait quadruplé son nombre de chirurgies depuis janvier 2021 par rapport à 40 000 chirurgies signalées en août 2021. La startup de la santé est devenue un acteur de premier plan sur le marché de la chirurgie mini-invasive (MIS) ces derniers temps et a consulté 1,5 million de patients.

Il a levé plus de 83 millions de dollars, dont 53 millions lors du dernier tour en avril 2021, dirigé par Tiger Global et Sequoia entre autres, et vise à clôturer le prochain tour bientôt.

Pristyn Care a obtenu le titre de « Centre d’excellence » pour les piles au laser, la circoncision au laser, l’hémorroïdectomie par agrafeuse, la circoncision par agrafeuse et la gynécologie au laser cosmétique, entre autres. La société a construit avec succès un réseau couvrant plus de 800 centres chirurgicaux et 400 chirurgiens expérimentés, dans le but de combler le fossé de l’accessibilité des soins de santé en Inde en offrant des services de soins chirurgicaux complets centrés sur le patient.

Commentant la croissance, le cofondateur Harsimarbir (Harsh) Singh, a déclaré : « La confiance des patients dans Pristyn Care a atteint un niveau record depuis le début de l’année. Notre investissement dans les processus axés sur le patient, l’intégration de plus de 400 chirurgiens hautement expérimentés, l’expansion dans 40 villes et villages, nous ont permis de servir plus de patients chaque année. D’ici le 22 mars, nous atteindrons plus de 1 000 centres chirurgicaux et nous étendrons à plus de 50 villes et villages et doublerons notre nombre d’employés. La technologie étant notre colonne vertébrale, 25% des embauches seront des ingénieurs. Des avantages et des avantages passionnants en dehors des ESOP sont offerts pour embaucher les meilleurs talents. Notre valeur ESOP a été multipliée par 100 depuis sa création et lors de notre dernier cycle, nous avons proposé une option de rachat à de nombreux employés. Les futurs embauchés continueront d’être récompensés au-delà de leur salaire. D’autres politiques axées sur les employés seront bientôt annoncées. »

Il a ajouté: «Plus de 30 millions de dollars de financement des patients ont été facilités depuis sa création et envisagent de 5X (250 millions de dollars) en cinq ans. Faire en sorte que les patients donnent la priorité à leur santé est notre objectif et d’ici l’exercice 27, nous visons à servir 6% de tous les patients en chirurgie en Inde ».

Le Dr Vaibhav Kapoor, cofondateur, a présenté les plans de croissance jusqu’à l’exercice 27 et a déclaré : « Nous serons le plus grand acteur de la chirurgie au cours des cinq prochaines années avec plus de 2000 centres chirurgicaux et très complet avec plus de 1500 chirurgiens et médecins expérimentés avec une expérience moyenne de 15 ans et nous opérerons dans plus de 100 villes et villages ».

