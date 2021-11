Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

À ce jour, l’hôpital Nanavati Max a traité avec succès environ 80 patients sur la base d’une imagerie rapide, entièrement automatisée et précise de RapidAi.

L’hôpital Nanavati Max Super Specialty a lancé le premier modèle indien Hub-and-Spoke pour la gestion des accidents vasculaires cérébraux à Mumbai, alimenté par un logiciel d’intelligence artificielle (IA) RAPID de pointe.

Ce réseau de pointe de hub (hôpital Nanavati Max) et de cinq centres satellites (centres de diagnostic en ville) sera assisté par l’IA pour traiter avec succès les patients éligibles jusqu’à 24 heures après l’apparition des symptômes de l’AVC.

À ce jour, l’hôpital Nanavati Max a traité avec succès environ 80 patients sur la base d’une imagerie rapide, entièrement automatisée et précise de RapidAi. Développée par des experts de l’AVC de premier plan, la plate-forme Rapid combine l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage automatique et l’extraction de fonctionnalités expertes. Ensemble, ils offrent une sensibilité et une spécificité inégalées pour tous les modules d’AVC.

Rekha Saha, 42 ans, résidente de l’Orissa, a récemment bénéficié de l’imagerie RapidAi à l’hôpital Nanavati Max. Saha se rendait à Mumbai pour la première fois pour rencontrer sa fille, lorsqu’elle a subi un accident vasculaire cérébral.

S’exprimant sur le cas, le Dr Pradyumna Oak, directeur de la neurologie et chef de l’unité d’AVC à l’hôpital Nanavati Max, a déclaré : « Étonnamment, l’IRM du cerveau de la patiente n’a montré aucune diffusion restreinte, ce qui n’était pas cohérent avec son état clinique. Ce n’est que grâce au séquençage rapide de l’IRM que nous avons trouvé d’importants dommages possibles dans le parenchyme cérébral. Étant donné que la patiente prenait des anticoagulants en raison de son problème cardiaque, nous avons décidé d’effectuer une thrombectomie mécanique. Nous avons extrait le caillot de sang et l’état du patient s’est considérablement amélioré.

Saha a obtenu son congé le 26 octobre, sans aucun effet résiduel d’AVC. Sur fond d’excellents résultats pour les patients, l’hôpital Nanavati Max a lancé un réseau hub-and-stroke alimenté par RapidAi dans toute la ville. Une analyse effectuée à l’un des cinq emplacements sera livrée dans les 2 à 5 minutes au centre de la plate-forme via PACS, e-mail, Rapid Mobile App et Rapid Web App.

« Notre mission est d’aider les patients victimes d’un AVC qui n’ont pas accès à un traitement approprié en raison de la rareté d’une technologie d’imagerie rapide et de qualité. RapidAi est soutenu par deux essais marquants sur l’AVC publiés dans le New England Journal of Medicine, DAWN et DEFUSE 3, qui ont traité avec succès des patients jusqu’à 24 heures après le début. La technologie est également soutenue par notre propre expertise cérébrovasculaire inégalée et nos services radiologiques de pointe. En cette Journée mondiale de l’AVC, nous continuons de conseiller aux patients de se rendre dans un hôpital prêt pour l’AVC immédiatement après l’apparition des symptômes et d’obtenir des résultats optimaux », a déclaré Mangla Dembi, vice-président principal et directeur du Nanavati Max Super Specialty Hospital.

