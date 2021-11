Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Le marketing pharmaceutique numérique gagne du terrain parmi les acteurs indiens et le secteur enregistre une augmentation des dépenses en outils et technologies numériques.

Doceree a atteint près de 4 lakh médecins en Inde et travaille avec plus de 30 sociétés pharmaceutiques en Inde.

Le marketing pharmaceutique numérique gagne du terrain parmi les acteurs indiens et le secteur enregistre une augmentation des dépenses en outils et technologies numériques. L’ensemble de l’espace de marketing numérique pharmaceutique est devenu passionnant, en particulier après l’épidémie de COVID-19.

Un tiers des entreprises du domaine pharmaceutique consacreront 50 % de leurs budgets marketing aux canaux numériques d’ici 2022. Dans l’ensemble, une prévision suggère que l’industrie consacrera 4,5 milliards de dollars à la transformation numérique d’ici 2030.

En regardant la dynamique actuelle du marché, les acteurs du marketing numérique dans l’espace pharmaceutique peuvent jouer un rôle central dans la réduction du coût des soins de santé, déclare Dr Harshit Jain, MD, fondateur et PDG mondial, Doceree et partage des idées sur le scénario de l’adoption du marketing numérique dans l’espace pharmaceutique dans une interview exclusive avec le Financial Express en ligne. Doceree est un réseau mondial de plateformes réservées aux médecins pour le marketing programmatique. Il s’est étendu à trois zones géographiques en moins de 18 mois de lancement. Extraits :

Pouvez-vous expliquer brièvement votre idée de démarrage et un aperçu à ce sujet.

La pandémie a changé le mode de fonctionnement de l’industrie pharmaceutique. Étant fortement dépendant des représentants commerciaux et des événements hors ligne, tout a été annulé jusqu’à ce que la pharma puisse faire quoi que ce soit. À cette époque seulement, nous avions lancé notre plateforme. La pharmacie a toujours été à la traîne dans l’adoption du numérique, alors qu’au contraire le marketing consommateur a remarquablement évolué en adoptant les technologies numériques.

Doceree est la première plate-forme mondiale dans l’espace de marketing programmatique pour les médecins à intégrer des plates-formes numériques réservées aux médecins à travers le monde et à permettre aux marques pharmaceutiques de cibler avec précision les experts de la santé. Notre produit principal est un échange publicitaire à travers lequel nous aidons les marques pharmaceutiques à communiquer avec les médecins sur des supports, tels que des revues médicales, des plateformes de télésanté, des dossiers de santé électroniques (DSE), etc., où ils pensent déjà aux patients et font des recherches sur différentes thérapies – médias très contextuels. C’était inexistant auparavant, et c’est l’écart que nous comblons.

Au moment de l’épidémie de Covid-19, les spécialistes du marketing pharmaceutique cherchaient à interagir avec les médecins sur le numérique. Ils cherchaient une solution et notre plateforme était là. C’est pourquoi l’adoption de notre plateforme s’est considérablement accélérée. Nous sommes en mesure d’atteindre le seuil de rentabilité sur n’importe quel marché en 12 à 15 mois.

Sur quels marchés l’entreprise a-t-elle atteint l’équilibre ? Qui sont les autres joueurs de l’espace ?

Sur notre premier marché de lancement en Inde, nous avons pu atteindre l’équilibre en 12 mois, et notre deuxième marché de lancement, qui est les États-Unis, est également sur le point d’atteindre l’équilibre dans quelques mois. C’est du jamais vu, surtout dans un monde de start-up. Nous sommes la seule plate-forme de messagerie programmatique axée sur les professionnels de la santé qui est de nature mondiale. Donc, nous avons un avantage de premier arrivé là-bas. En tant que tel dans cet espace compte tenu de ce que nous faisons, il n’y a pas de concurrence. Du moins jusqu’à maintenant.

Combien de médecins et de sociétés pharmaceutiques sont en relation avec vous en ce moment ?

Grâce à notre réseau, nous atteignons près de 4 lakh médecins en Inde et travaillons avec plus de 30 sociétés pharmaceutiques en Inde, et bien plus aux États-Unis et en Europe. Il existe actuellement de nombreuses marques dans toutes les spécialités avec lesquelles nous travaillons et qui ne sont promues que via le réseau Doceree. Il n’y a pas de représentants commerciaux, ni d’autres promotions, et ces marques se développent à un rythme rapide. La pharmacie est la seule catégorie qui n’adopte pas autant le numérique. C’est ce que nous croyons que nous les aidons à faire maintenant.

La société a levé deux tours de financement. Quelle a été votre expérience en termes d’injection de ce type de financement et quels sont vos plans pour d’autres investissements et attirer plus de capitaux dans un avenir proche ?

Nous avons évité de lever beaucoup de fonds. Nous ne voulions pas trop diluer, trop tôt. Aucun fonds n’est requis pour créer ou établir le concept, nous avons donc obtenu nos fonds dans les premières étapes d’investisseurs providentiels, qui croyaient en l’idée. Pour être précis, les investisseurs providentiels sont issus de l’industrie pharmaceutique, publicitaire et technologique, qui comprennent le problème. Cela dit, nous sommes maintenant en train de lever un investissement de série A et nous le terminerons dans les trois prochains mois.

Le marketing pharmaceutique est très capitalistique. Comment envisagez-vous de relever ce défi de réduire le coût du marketing pharmaceutique. Dans quelle mesure cela réduira-t-il le coût global du marketing pharmaceutique ?

L’industrie pharmaceutique investit près de 25 % de ses revenus totaux dans le marketing. 5% des revenus totaux sur le marketing sont investis chaque année uniquement sur les ventes et le marketing, ce qui est un nombre très élevé. Nous avons développé des modèles grâce auxquels nous pensons que dans les trois prochaines années, nous serons en mesure de réduire le coût du marketing de 25 % à environ 18 % en apportant des gains d’efficience et d’efficacité. Cela finira par faire baisser le coût des soins de santé.

Qu’en est-il des plans d’expansion?

Nous avons un énorme pipeline de produits devant nous. Après une expansion au Royaume-Uni et dans cinq pays européens, nous cherchons à nous développer dans tous les pays européens. Nous prévoyons de nous étendre au Japon d’ici l’année prochaine.

Quel est votre point de vue sur la santé numérique ?

Le numérique, la santé numérique et la technologie, je dirais que ce sont les trois domaines clés qui connaissent la croissance la plus rapide, où nous voyons un maximum d’investissements se produire. Nous pensons que nous sommes à la pointe des trois et que nous essayons d’apporter un changement positif dans le monde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.