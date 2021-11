Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

UpToDate, un outil CDSS fournit aux médecins une recherche documentaire sur différents sujets pour un traitement fondé sur des preuves qui améliore les résultats pour les patients.

L’EMR intégré à d’autres appareils comprend des moniteurs en direct, qui permettent au médecin de surveiller virtuellement des paramètres tels que la PA, la fréquence cardiaque, l’échocardiogramme et de nombreuses autres activités.

Par le Dr Sreenivasan Narayana

La mise en œuvre d’outils numériques tels que les dossiers médicaux électroniques (DME) a ​​lentement pris le devant de la scène dans la prestation des soins de santé et peut être considérée en toute sécurité comme la nouvelle norme. Il aide énormément à améliorer les résultats cliniques, car il permet aux médecins, aux infirmières et au personnel paramédical de mener leurs opérations quotidiennes avec beaucoup de facilité et d’efficacité.

D’après mon observation, beaucoup de médecins ne sont pas habitués à utiliser le DME, et ils ne sont pas non plus désireux de l’apprendre. Par conséquent, dans notre organisation, nous avons facilité la tâche en apportant de nombreux changements opérationnels, ce qui a conduit à une adoption massive du DME au niveau ambulatoire (OP).

Au niveau OP, l’interface utilisateur est si simple que les données peuvent être saisies par des appareils tels que des ordinateurs de bureau, un iPad ou même un téléphone.

Pour comprendre comment la réingénierie de l’ensemble du processus nous aide à améliorer les résultats, les informations sont désormais disponibles en un clic, pour commencer. Tous les détails passés et actuels des patients sont gérés par l’ordinateur. Ceci peut être réalisé en comprenant chaque aspect des opérations cliniques et en notant les changements qui doivent être effectués d’un environnement papier à un environnement sans papier sans affecter le flux opérationnel.

Pour exécuter cela en temps réel, nous devons d’abord comprendre le mouvement du patient, les mouvements de la façon dont les soignants et les médecins communiquent entre eux lorsqu’ils réfèrent un patient d’un médecin à un autre, ou lorsque le même médecin a besoin d’un senior pour réexaminer le patient. De plus, comment un médecin communique avec l’infirmière et comment l’équipe infirmière s’engage ensuite avec d’autres soignants tels qu’un pharmacien ou une personne paramédicale, un physiothérapeute et d’autres équipes pour poursuivre le parcours de traitement. L’autre aspect à considérer est les systèmes informatiques, qui garantissent que toutes les interfaces requises et les limitations techniques sont prises en charge et que les systèmes sont à jour en termes de capacités de livraison.

Après avoir analysé tous les aspects de cette réimagination de la prestation des soins de santé, nous avons essayé de comprendre six scénarios de patients – ceux qui recherchent des soins préventifs, des soins pour la maladie, des soins d’urgence, des patients atteints de maladies chroniques qui continuent à venir pour des soins périodiques et sont déjà conscients de leur maladie, les patients bénéficiant d’un complément d’atténuation et les patients qui viennent pour un suivi.

Par exemple, si un patient qui est venu chercher des soins préventifs et qui est extrêmement inquiet peut avoir juste un problème mineur en réalité. Dans de tels cas, nous nous engageons avec le patient différemment de la façon dont nous nous engageons avec un patient qui a besoin de soins sérieux. Pour élaborer cela, prenons un exemple de soins en oncologie, où un oncologue médical rencontre différents types de patients. L’un est un nouveau patient qui ne sait pas qu’il a un cancer, et cela semble être une mauvaise nouvelle. L’autre est un patient qui sait déjà qu’il a un cancer, mais il doit subir une chimiothérapie, il faut donc faire sa formule sanguine complète pour voir si les globules blancs sont normaux. Ensuite, il y a un autre groupe de patients qui viennent juste pour un suivi afin d’être rassurés parce qu’ils suivent une prise en charge du cancer chronique.

Pour chacun de ces patients, le temps passé par le médecin est différent. Par exemple, dans le système de gestion des rendez-vous, le médecin s’occuperait des patients en chimiothérapie dans les premières heures ; afin qu’il puisse évaluer le niveau de CDC et décider si ces patients peuvent subir une chimiothérapie, puis les mettre dans le processus de chimiothérapie. Le médecin aimerait passer plus de temps à expliquer aux patients ce qui se passe dans leur corps ou à leur annoncer lentement la mauvaise nouvelle. Ici, le médecin aurait besoin d’une heure pour le patient contre 15 minutes pour les autres patients. Vient ensuite le dernier créneau pour les patients de suivi.

Ce qu’il faut noter ici, c’est la façon dont nous avons repensé l’ensemble du système de rendez-vous lui-même à l’aide d’outils distincts pour garantir qu’il existe un moyen clair d’intégrer le patient dans le système, améliorant ainsi les résultats.

En ce qui concerne le médecin utilisant le DME, nous avons créé des systèmes qui aident à améliorer les résultats du patient par différents mécanismes. L’un de ces mécanismes est l’alerte de laboratoire critique. Notre système EMR a un moyen d’identifier les valeurs critiques déjà enregistrées. Par exemple, si un médecin reçoit une notification par SMS, email, ou une alerte sur le système EMR, il sait que le patient qu’il a soigné ce matin en OPD a ses valeurs à l’écart et il doit admettre ce patient.

Avec l’EMR, le médecin reçoit une alerte de valeur critique pour le patient, et il peut rappeler le patient pour l’informer d’être admis ou le conseiller pour un traitement ultérieur. Cela se produit par le biais de notifications d’admission d’alerte de laboratoire critique. Le médecin est désormais en mesure de communiquer avec les équipes IP pour informer de l’admission du patient et tenir les choses prêtes pour le traitement afin qu’il n’y ait pas de retard dans l’admission du patient. Tout se fait directement via EMR, même le référentiel de la base de données de référence. La plupart des médecins sont mobiles, certains d’entre eux sont en OP, certains sont en IP et certains d’entre eux suivent des cours ou des conférences. Dans de tels scénarios, le DME aide les médecins à connaître les détails des patients qui leur sont adressés par d’autres médecins. Cette disponibilité de la base de données de référence améliore les résultats cliniques car aucun patient n’est oublié.

De même, le processus de numérisation implique des capacités CDSS. Désormais, les voies cliniques varient en fonction des interactions médicament-médicament, des interactions médicament-allergie et des interactions médicament-maladie. Ainsi, lorsque les médecins prescrivent des médicaments maintenant, cela contribue à améliorer la façon de donner les médicaments aux patients. Et s’il y a confusion, les médecins peuvent en savoir plus sur ces choses.

Ensuite, nous avons le système UpToDate où les médecins peuvent effectuer des recherches bibliographiques sur différents sujets. De plus, nos médecins peuvent voir combien il reste de stock. Par exemple, le médecin a besoin d’un médicament et seulement 20 de ces médicaments sont disponibles dans la pharmacie, il peut dire au formulaire de stocker plus de ces médicaments car c’est quelque chose que le médecin utilise régulièrement. Disons qu’il existe un médicament qui n’est pas disponible dans le formulaire dans un environnement de papier et de stylo.

Ni le médecin ne saurait pas qu’il est disponible dans notre pharmacie et le patient pourrait simplement aller l’acheter à l’extérieur ; et le pharmacien ne serait pas en mesure de toujours communiquer cela au médecin. Ici, avec UpToDate, le médecin sait que ce médicament n’est pas disponible et il peut dire à l’équipe du formulaire de stocker immédiatement ces médicaments. Toutes ces capacités sont possibles pour réorganiser les opérations au sein du système en utilisant le processus numérique et en améliorant les résultats pour les patients.

Notre DME est intégré à de nombreux appareils. Nous avons des moniteurs en direct, qui se dirigent vers le DME et les médecins assis très loin peuvent voir ce qui se passe dans l’unité de soins intensifs. Le médecin peut également surveiller virtuellement des paramètres tels que la PA, la fréquence cardiaque, l’échocardiogramme et de nombreuses autres activités. S’il a besoin de changer quoi que ce soit, il peut le communiquer à l’aidant de l’autre côté. Nos processus ont changé même pour la gestion des maladies chroniques et nous sommes désormais en mesure de prodiguer des soins à distance à nos patients à l’aide de nos appareils sur lesquels les patients ont une application. où ils peuvent alimenter l’information.

Il y a des éducateurs entre les médecins et les patients qui passent en revue tous les détails et/ou requêtes saisis par le patient, puis les organisent et les envoient au médecin. Le médecin peut alors donner des conseils et un traitement spécifique à ces patients. En cas de modification des valeurs constatée, le médecin peut revenir vers le patient et le communiquer. Il s’agit d’un service en direct 24h / 24 afin qu’un patient distant soit toujours connecté avec notre médecin en interne.

Nous avons également apporté quelques changements aux opérations cliniques dans lesquelles nous essayons de surveiller des maladies ou des services très spécifiques. Les médecins ont désormais fourni des modèles que le patient peut utiliser au moment de demander un rendez-vous, ainsi qu’un lien permettant aux patients de saisir toutes leurs informations, par exemple, les antécédents de tabagisme, les antécédents de consommation d’alcool, les antécédents familiaux, etc. Les patients peuvent saisir certains de ces détails assis à la maison et peuvent ensuite rencontrer directement le médecin pour leur rendez-vous.

Une fois que le médecin examine les détails saisis par le patient et les approuve, ceux-ci sont entrés dans le système EMR, ce qui permet aux médecins de gagner du temps pour saisir tous ces détails. Nous avons mené ce genre d’initiatives sur le plan opérationnel pour améliorer les résultats, car cela permet de gagner du temps et de réduire le temps passé par le patient à l’hôpital. Nous avons également un autre système dans lequel un patient entre simplement à l’hôpital et n’a pas à faire la queue pour se tenir à la réception pour récupérer un jeton ou payer pour des investigations.

Tout peut être fait à l’aide du mobile du patient. Il peut simplement entrer directement après avoir pris le rendez-vous, voir le médecin et sortir sans avoir à se rendre à un autre guichet. Ainsi, en conclusion, placer le patient au centre de chaque prise de décision, utiliser les capacités numériques pour améliorer le contenu en termes de recherche documentaire pour les médecins et les infirmières, et utiliser UpToDate ou tout autre outil d’aide à la décision a réduit beaucoup de variabilité et amélioré les résultats pour nos malades.

