Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

COVID-19 a accéléré l’adoption de la communication virtuelle dans toutes les facettes de notre vie et la télémédecine avec des utilisateurs toujours plus nombreux est là pour rester. Au début de 2020, alors que le gouvernement indien se préparait à prendre en charge les patients COVID-19, les téléconsultations étaient l’une des technologies clés envisagées. Les personnes mises en quarantaine à domicile pouvaient appeler des médecins et recevoir l’aide médicale nécessaire. Cela s’est avéré une méthode assez efficace pour rapprocher les médecins et les soins médicaux de la population, même pendant les périodes difficiles.

En effet, la télémédecine est devenue la vedette au cours des deux dernières années en raison de la nouvelle norme des restrictions de voyage et de l’inaccessibilité des contacts physiques. Raman Singh, 41 ans, a eu une sensation de picotement dans la main droite dans l’après-midi après une partie de cricket avec son fils, en novembre 2020 lors de la première phase de la pandémie. Il l’ignora. En fin de soirée, il a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, mais il était déjà tard et trouver un médecin semblait impossible en raison des restrictions liées au COVID-19. Le problème était aggravé par son emplacement. À l’époque, il vivait à la périphérie de Faridabad. Heureusement, il a consulté un médecin local au téléphone, qui à son tour a organisé une consultation avec un cardiologue expert. En 30 minutes, une ambulance a été organisée et Singh était en route pour l’hôpital d’une ville voisine. Il avait subi une crise cardiaque. L’accès rapide aux soins médicaux lui a sauvé la vie. La télémédecine a rendu cela possible.

La télémédecine continue d’être un outil utile pour les patients qui ont besoin de soins et d’un suivi constants, comme les personnes atteintes de diabète. Une entreprise de télémédecine du nouvel âge basée à Bangalore a lancé un programme de télémédecine pour les personnes atteintes de diabète qui avaient besoin de soins des plaies pendant la pandémie. De nombreuses personnes atteintes de diabète ont des plaies ou des ulcères qui mettent plus de temps à cicatriser et peuvent provoquer des infections. Une photo de la plaie ou de l’ulcère a été téléchargée sur l’application et un prestataire de soins pouvait expliquer à la personne comment nettoyer et prendre soin de la plaie. L’entreprise enverrait également une infirmière qualifiée pour soigner l’infection si la plaie ne guérissait pas. Des médicaments et d’autres articles pour le soin des plaies, comme des antiseptiques et des jauges, ont également été livrés à domicile par l’entreprise. Ensuite, il se connecterait au médecin local ou au diabétologue du patient pour fournir un traitement supplémentaire. Cette commodité est très appréciée par le patient et ses proches ainsi que par le médecin, qui peut mieux soigner son patient.

Les contrôles diagnostiques de routine par télémédecine et consultations ont aidé de nombreuses personnes tout au long de la pandémie. Aujourd’hui, les téléconsultations sont devenues populaires même dans les régions rurales de l’Inde. Une initiative du ministère de la Santé et du Bien-être familial, le service national de télémédecine, eSanjeevani, s’occupe d’environ 90 000 patients par jour à travers le pays depuis son lancement en avril 2020.

Alors que la pression du gouvernement en faveur de la télémédecine a certainement aidé les patients, un essaim de fournisseurs de télémédecine privés a également balayé le pays au cours des deux dernières années. Des start-ups aux marques établies comme Tatas, toutes se sont effilochées sur le marché de la télémédecine. Les hôpitaux ordinaires ont également renforcé leurs services de télémédecine. Cela a aidé le patient qui a plus d’options à choisir la plate-forme et le fournisseur vers lesquels il souhaite s’adresser.

Les médecins trouvent également ce média utile pour non seulement atteindre les patients, mais aussi leurs pairs. Un groupe Whatsapp de cardiologie créé à Mangalore par un cardiologue chevronné a connu un tel succès qu’un certain nombre de groupes similaires ont été formés à travers l’Inde. Lorsqu’un médecin voit un patient souffrant d’un problème cardiaque, il peut effectuer un test appelé ECG (électrocardiogramme) pour vérifier si le cœur fonctionne correctement. Cependant, certains résultats ECG ne peuvent être lus que par des cardiologues expérimentés. Le médecin télécharge l’ECG sur le groupe WhatsApp et obtient en quelques minutes des conseils d’experts sur les options de traitement pour le patient. Cela aide le médecin à sauver des vies même sans accès physique à des médecins spécialistes.

La télémédecine permet l’évaluation, le diagnostic et le traitement à distance des patients de tous les groupes d’âge. Considérez l’anxiété d’une nouvelle mère dont le tout-petit a de la fièvre. La télémédecine permet d’accéder aux soins de santé primaires et à un médecin spécialiste aux moments critiques. De plus, en associant la télémédecine à la pharmacie en ligne et aux services de diagnostic à domicile, on résout le problème de l’accès aux soins.

Sans parler du fait que la télémédecine fait gagner du temps et réduit le coût des soins pour les prestataires comme pour le demandeur de soins. Pour une personne souffrant d’un ulcère du pied diabétique dans un endroit éloigné, le coût du voyage ainsi que la perte de salaire s’ajoutent au coût des soins. C’est la raison pour laquelle les gens négligent ou retardent les soins médicaux en temps opportun, ce qui entraîne une maladie médicale plus grave. La télémédecine aide à résoudre ce problème.

Pour les personnes atteintes d’autres conditions médicales telles que le cancer ou les maladies rénales, une surveillance et une gestion constantes des problèmes quotidiens sont nécessaires. La télémédecine est devenue un outil utile pour ces personnes et leurs familles. Les informations sur l’apport nutritionnel, les effets indésirables des médicaments ou l’ajustement de la dose de médicament peuvent tous être effectués sans se rendre à la clinique du médecin.

Les autres spécialités les plus recherchées sur les plateformes de télémédecine sont les soins de santé primaires, la gynécologie, la pédiatrie, la dermatologie, l’ORL et la sexologie. Le lancement récent de la mission de santé numérique Pradhan Mantri (PM-DHM) renforcera encore la télémédecine en Inde. Avec la disponibilité des dossiers des patients en ligne et un identifiant de santé unique, l’accès à la télémédecine sera rationalisé.

Cependant, le partage d’informations et la confidentialité des données restent des obstacles que les fournisseurs de télémédecine ont du mal à naviguer. De telles infrastructures qui rendent non seulement les données accessibles mais aussi sécurisées sont le besoin du moment. Tout comme le secteur bancaire et financier qui a été révolutionné avec le mouvement numérique, les soins de santé grâce à la télémédecine peuvent également être véritablement démocratisés.

