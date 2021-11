Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Pour un pays comme l’Inde, avec plus de 1,3 milliard d’habitants et une grande partie dépourvue d’établissements de santé de qualité, rendre les soins de santé accessibles et abordables est le plus grand défi pour les décideurs politiques ainsi qu’une opportunité pour les acteurs privés.

10 novembre 2021 11:26

Les décideurs politiques ont largement été très agiles et proactifs, en ce qui concerne l’adoption de moyens plus récents et efficaces pour faire face à l’immense charge pesant sur le système de santé pendant la pandémie.

Par Anurag Khosla,

La nouvelle pandémie de coronavirus a mis en évidence une chose à travers le monde, pour une croissance socio-économique soutenue, un système de santé solide et bien huilé est indispensable. La prospérité du pays, sa capacité à faire face et à lutter contre les ralentissements imprévus sont directement proportionnelles à l’investissement et à l’évolution de son système de santé.

Pour un pays comme l’Inde, avec plus de 1,3 milliard d’habitants et une grande partie dépourvue d’établissements de santé de qualité, rendre les soins de santé accessibles et abordables est le plus grand défi pour les décideurs politiques ainsi qu’une opportunité pour les acteurs privés.

L’engagement de l’Inde à atteindre la couverture sanitaire universelle dans le cadre d’un objectif de développement durable (ODD) et l’augmentation des dépenses de santé publique en pourcentage du PIB (2,5% d’ici 2025 contre 1,2% auparavant) sont de grands signes pour la voie à suivre.

Les décideurs politiques ont largement été très agiles et proactifs, en ce qui concerne l’adoption de moyens plus récents et efficaces pour faire face à l’immense charge pesant sur le système de santé pendant la pandémie. De l’accélération du processus de demande d’essais cliniques aux cycles d’approbation plus courts des kits de diagnostic et de PCR RT, le changement a été au premier plan du système de santé indien au cours de la dernière année.

La politique nationale de santé de l’Inde accentue également les investissements supérieurs dans les soins de santé préventifs et primaires, l’accès et la protection financière aux niveaux des soins secondaires et tertiaires, ainsi que la fourniture gratuite de médicaments, de diagnostics et de services de soins d’urgence dans tous les hôpitaux publics. En outre, la politique envisage de renforcer la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour combler l’écart important des segments mal desservis.

Avec une pénétration croissante d’Internet dans le pays, de faibles coûts de données et une adoption numérique rapide dans tous les segments (grâce à covid), les solutions de santé basées sur Internet seront l’arsenal le plus puissant pour augmenter l’infrastructure de santé par habitant à un coût beaucoup plus bas.

Les acteurs existants et les nouvelles start-ups à travers le spectre adoptent des solutions technologiques innovantes pour rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour tous ceux qui n’y ont pas accès en raison de problèmes géographiques, de transport ou d’autres obstacles à la visite physique d’un établissement de santé le plus proche. L’utilisation d’outils basés sur l’IA, de chatbots intelligents, de solutions de m-santé et d’une assistance client améliorée a permis de résoudre certains des problèmes de santé séculaires et a réduit les temps d’attente, la distribution numérique des résultats, la consultation vidéo réussie et interactive.

Ceci est bien complété par le lancement de la NDHM (mission nationale de santé numérique) par l’honorable Premier ministre indien. La mission vise à créer une structure pour stocker, traiter et gérer les données de santé numériques pour développer les établissements de santé requis (publics et privés) et permettre une disponibilité transparente des données pour permettre la prise de décision clinique ainsi que pour offrir des services comme la télémédecine.

S’il est bien mis en œuvre, le NDHM a la capacité de rendre le système de santé plus fondé sur des preuves, transparent et économique. La poussée de numérisation par le gouvernement permettra non seulement aux patients de partager leurs profils de santé avec les prestataires à des fins de traitement et de suivi, mais également d’accéder à des informations précises sur les informations d’identification et les prix des services offerts par divers établissements de santé, prestataires et laboratoires de diagnostic.

Au cours de la prochaine décennie, on s’attend à ce que l’industrie indienne de la santé ajoute une valeur économique significative ainsi que des avantages sociaux massifs pour la grande population indienne. Trois schémas importants peuvent y contribuer : 1) Une demande plus importante de services de santé, en particulier la recherche de soins précoces pour les MNT ; 2) L’amélioration de la qualité des soins permise par la santé numérique et 3) La restructuration des processus et des collaborations multipartites grâce à l’utilisation d’un système de données de santé intégré.

Tous ces éléments réunis conduiront à une plus grande efficacité, augmenteront l’infrastructure de santé par habitant à un coût nettement inférieur.

(L’auteur est PDG de vHealth By Aetna India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.