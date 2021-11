Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Dans le contexte de ce changement, le secteur national de la chaîne du froid devrait croître à plus de 20% TCAC d’ici 2025, selon un récent rapport de JLL.

La chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et médicale indienne a subi une transformation majeure, confrontée à des défis tels que des fournisseurs de services du dernier kilomètre non organisés, des entrepôts mal équipés, le manque de main-d’œuvre qualifiée et la lenteur de l’adoption du numérique. Cependant, pendant la pandémie, la chaîne d’approvisionnement indienne des produits pharmaceutiques et des soins de santé a été un pilier solide dans la lutte contre le COVID-19. Des médicaments vitaux, des vaccins et des nutraceutiques essentiels aux concentrés d’oxygène et au matériel chirurgical vital pour les travailleurs et les médecins de première ligne de COVID, la pandémie a maintenant ouvert une immense opportunité d’expansion de la chaîne d’approvisionnement en froid 3PL et 4PL pour les produits pharmaceutiques, non seulement au niveau -I villes mais aussi dans les villes et villages de rang II.

Dans le contexte de ce changement, le secteur national de la chaîne du froid devrait croître à plus de 20% TCAC d’ici 2025, selon un récent rapport de JLL. Voici la liste des domaines clés où l’adoption de la technologie peut aider à surmonter ces défis et à répondre aux nouvelles exigences du monde aux prises avec une pandémie mondiale :

AI et Blockchain tirant parti du Big Data : Comme toutes les activités, la planification et la prévision de la demande jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des chaînes d’approvisionnement. En tirant parti du Big data, de l’analyse de données, de la blockchain et de l’IA, on peut prévoir les demandes et planifier la consolidation des expéditions en fonction des exigences, de l’emplacement et de l’urgence de l’infrastructure de transit spéciale. De plus, ces données peuvent également être utilisées pour l’optimisation de l’itinéraire, afin de garantir l’itinéraire le plus rapide et le plus rentable pour l’expédition. En tirant parti de l’IA et de la blockchain, on peut numériser le processus de documentation, comme la facture électronique, le dédouanement, etc., qui autrement peut prendre du temps, sur le terrain. Outre la documentation, les factures et les paiements, les mises à jour des clients, le suivi, etc., peuvent tous être facilités via une application/un tableau de bord Web, où le client peut avoir un accès complet à ses envois passés et actuels, peut passer des commandes pour son prochain envoi et être au courant des nouvelles et des mises à jour en temps réel qui peuvent avoir un impact sur leurs besoins de transport/logistique, en particulier en période de pandémie et de verrouillage partiel.

IoT et ML : Une numérisation efficace des opérations peut non seulement aider à réduire le temps et la main-d’œuvre, mais également à stimuler l’engagement proactif des consommateurs, à renforcer la confiance et à stimuler la productivité. Un système d’automatisation d’entrepôt intégré, qui utilise le meilleur des appareils compatibles IoT, robotique et ML, peut aider à surveiller l’environnement de stockage à température contrôlée précise, à optimiser l’énergie et à permettre aux travailleurs de conserver les stocks, de consigner l’arrivée et le départ des expéditions, de prévoir et de signaler tout dommage probable et aider à maintenir le fonctionnement efficace de l’entrepôt, 24 × 7, avec peu d’interférence humaine. Le ML et l’IoT, y compris la robotique, ont également été exploités pour l’automatisation des entrepôts, le transport sans conducteur, les livraisons basées sur des drones, etc., qui peuvent tous être d’une importance vitale pour les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques à température contrôlée.

En plus de ce qui précède, la décision du gouvernement de conférer le statut d’infrastructure à la logistique a été l’une des impulsions les plus importantes pour la croissance de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et des soins de santé ces derniers temps. Outre de nombreux autres avantages, cette démarche a permis au secteur d’être éligible à 100 % d’investissements directs étrangers (IDE), notamment dans le secteur du stockage et de l’entreposage. Bien que tous les facteurs ci-dessus soient des moteurs clés de la croissance du secteur, en grande partie dus à la pandémie mondiale, la poussée renouvelée pour la fabrication et la voix des initiatives locales vont plus loin pour assurer une impulsion continue à la croissance, dans le post ère COVID.

