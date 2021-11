Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Le dossier médical électronique fournira des données intégrées sur les antécédents médicaux du patient, y compris le diagnostic, le traitement, les dispositifs médicaux, entre autres, pour aider les médecins à prendre une décision éclairée sur le traitement des patients.

« Notre objectif est de fournir des solutions fonctionnelles et conviviales à nos patients, médecins et partenaires de soins de santé », a déclaré Shyatto Raha, fondateur et PDG de MyHealthcare.

MyHealthcare a lancé un nouveau système de dossier médical électronique (DME) dans lequel les patients de cardiologie, pédiatrie, endocrinologie, obstétrique et gynécologie et ORL auront un dossier médical numérique intégré.

Le système de dossier médical électronique MyHealthcare fonctionnera de manière transparente parmi le groupe sélectionné d’hôpitaux et de cliniques spécialisés partenaires dans différentes régions du pays.

La société de soins de santé a également intégré l’EMR à des conglomérats mondiaux comme Amazon et Microsoft pour intégrer ses solutions cliniques numériques à tous les niveaux. L’entreprise s’est également associée aux meilleurs médecins spécialistes et a pris leurs apports pour concevoir le dossier médical numérique de chaque spécialité.

Outre les hôpitaux et les médecins, la société a également noué des partenariats avec plusieurs principaux fournisseurs de diagnostics du pays, notamment Healthians, Dr Lal Path Labs et Metropolis, pour fournir des données globales sur les antécédents médicaux du patient sur une plate-forme intégrée.

Le système EMR a été principalement conçu pour fournir une assistance de données et une aide au diagnostic aux cliniciens en apportant la carte clinique du patient sur une plate-forme intégrée. Le système EMR, en plus d’avoir des données sur les patients, a également été ajouté à plus de 19 000 médicaments, protocoles de soins et autres systèmes de soutien. Le système est également équipé d’un moteur voix-texte basé sur l’IA qui peut être utilisé par les cliniciens pour enregistrer leurs observations sur le système.

La société a affirmé que ses systèmes EMR sont capables d’améliorer l’efficacité des cliniciens jusqu’à 70 % en leur permettant de passer plus de temps avec leurs patients sans se soucier de la source disparate d’informations sur les antécédents médicaux du patient.

« Notre objectif est de fournir des solutions fonctionnelles et conviviales à nos patients, médecins et partenaires de soins de santé », a déclaré Shyatto Raha, fondateur et PDG de MyHealthcare. Raha a ajouté que la plate-forme a été conçue par des cliniciens pour des cliniciens.

Outre les spécialités actuellement opérationnelles, la société est impatiente d’ajouter les spécialités d’oncologie, de neurologie et d’autres à ses systèmes EMR, a ajouté Raha. Raha a ajouté qu’à l’avenir, la société s’efforcera également d’étendre son réseau d’hôpitaux et de cliniques spécialisées.

