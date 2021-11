Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Cette décision vise à répondre aux besoins de médecins spécialisés dont le nombre fait défaut dans les établissements de santé publics dans les zones rurales et reculées via la télé-USI et la vidéoconférence.

Dans le but de remédier au manque de médecins dans l’État, le gouvernement du Gujarat va mettre les médecins du secteur privé au courant en lançant un service de télé-USI. Des médecins experts travaillant dans le secteur privé seront invités à assister le personnel médical du gouvernement via un appel vidéo ou un appel téléphonique, a rapporté l’Indian Express. Cette décision vise à répondre aux besoins de médecins spécialisés dont le nombre fait défaut dans les établissements de santé publics dans les zones rurales et reculées via la télé-USI et la vidéoconférence.

Le commissaire à la santé Jai Prakash Shivahare a déclaré à l’Indian Express que le service de télé-USI permettra au médecin de soins intensifs de guider le personnel médical des établissements de santé dans le traitement des patients critiques. Le responsable a également déclaré que l’idée n’était pas seulement de lutter contre la pénurie de médecins experts, mais également de fournir des soins intensifs aux personnes à leur porte en utilisant la téléconférence et la télémédecine.

Les responsables ont déclaré à l’Indian Express qu’un test de la télé-USI avait déjà été effectué dans l’État et que le gouvernement allait bientôt lancer officiellement le service. Le service sera particulièrement lancé dans les centres de santé communautaires (CSC), les hôpitaux de sous-district (SDH) et les hôpitaux de district où il n’existe actuellement aucune installation de soins intensifs. Le gouvernement avait lancé un appel d’offres pour trouver une agence capable de piloter le programme et a attribué le contrat à l’agence privée basée à Ahmedabad, Virtual Health Care, le 7 octobre de cette année.

Le Dr Raj Raval, fondateur de Virtual Health Care, a déclaré à l’Indian Express qu’un kiosque mobile serait installé dans chaque hôpital désigné avec une installation audio et vidéo de bonne qualité ainsi que le WiFi. Raval a également déclaré que le kiosque sera suffisamment mobile pour pouvoir être placé à proximité du patient concerné pour une observation rapprochée.

L’adoption de la télémédecine, du télé-médecin et d’autres technologies similaires s’est accélérée pendant la pandémie de coronavirus lorsque la plupart des régions du pays ont été confrontées à une grave pénurie de médecins experts et que des dizaines de patients ont été traités avec succès par télémédecine.

