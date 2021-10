Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Medtronic propose d’investir jusqu’à 50 millions de dollars américains, sur une période de cinq ans, à compter de l’exercice 22, pour soutenir le développement des capacités des talents et de la technologie.

Medtronic s’engage également avec les meilleurs talents en ingénierie pour favoriser l’innovation dans les soins de santé à travers les deux centres de R&D d’Hyderabad et de Bengaluru.

La société de technologie de la santé Medtronic a lancé aujourd’hui la plate-forme d’innovation ouverte (OIP) de Medtronic pour explorer les opportunités de partenariat visant à tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation pour répondre aux besoins des patients en Asie-Pacifique.

Medtronic propose d’investir jusqu’à 50 millions de dollars américains, sur une période de cinq ans, à compter de l’exercice 22, pour soutenir le développement des capacités des talents et de la technologie.

Dans le cadre de l’OIP, Medtronic a également lancé le Medtronic APAC Innovation Challenge (MAIC), où les entreprises de l’APAC auront l’opportunité de présenter des solutions de technologie médicale innovantes dans l’un des quatre domaines – à savoir, « Life Transforming Technologies », « Better Résultats pour tous », « Des expériences qui accordent la priorité aux personnes » et « Des soins axés sur les connaissances ». MAIC offrira l’opportunité aux participants sélectionnés de collaborer avec Medtronic pour développer et innover davantage leurs solutions.

L’OIP vise à apporter une collaboration stratégique dans les technologies de la santé de divers innovateurs et parties prenantes à travers l’Asie-Pacifique dans les domaines de la technologie médicale et de la santé numérique.

« S’appuyer sur l’esprit d’entreprise que nous partageons avec d’autres entreprises, y compris nos start-up Medtronic OIP, nous sert de rampe de lancement pour développer de nouvelles idées, renforcer un écosystème innovant et traduire cette collaboration en résultats exploitables. Medtronic est l’une des meilleures destinations pour l’innovation et les innovateurs en raison de son portefeuille vaste et diversifié couvrant 70 états pathologiques. Cela correspond en effet à notre nouvelle marque et à notre ambition audacieuse de devenir le leader mondial des technologies de la santé, en mettant l’accent sur l’IA, la robotique, l’automatisation, l’IoT et la santé numérique », a déclaré Chris Lee, président pour l’Asie-Pacifique, Medtronic.

Le MAIC, qui est maintenant ouvert aux soumissions, devrait avoir lieu parallèlement à la Medtronic Asia Innovation Conference au premier trimestre 2022 et sera hébergé au siège régional de Medtronic à Singapour.

Les cinq premiers lauréats du MAIC pourraient avoir l’opportunité de s’associer à Medtronic pour explorer la commercialisation conjointe de produits et/ou mener des projets pilotes commerciaux pour leurs solutions MedTech ou de produits de santé numériques proposés.

« Medtronic a toujours bouleversé le marché avec des technologies et des solutions innovantes. Cette fois avec MAIC, nous offrons une plate-forme pour atteindre les organisations commerciales les plus perturbatrices qui peuvent contribuer à accélérer les objectifs mondiaux de soins de santé. À travers l’Innovation Challenge, nous invitons les meilleurs esprits entrepreneuriaux du pays à catapulter leur vision de l’Inde en réalité. Le programme s’aligne également sur la vision du gouvernement indien de promouvoir Make in India », a déclaré Madan Krishnan, vice-président et directeur général de Medtronic India.

Medtronic a fait la promotion des talents et de l’innovation en Inde grâce à une pléthore de programmes dont le récent a été réalisé en partenariat avec Stasis Health Private Limited pour étendre et élargir l’accès à leur moniteur de stase de pointe, un multiparamètre de soins connectés au chevet du patient. Système de surveillance.

