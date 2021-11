Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

L’un des développements les plus importants dans le domaine de la santé numérique a été l’augmentation des investissements dans l’e-pharmacie.

Mise à jour : 12 novembre 2021 à 11h34

L’accès en ligne aux consultations et aux informations peut être crucial pour éliminer le manque d’informations et de couverture sanitaire de base dans les régions rurales et reculées.

Par Vaibhav Tewari

La pandémie de Covid-19 a inauguré une transformation numérique sans précédent dans l’écosystème de la santé en Inde. L’adoption de technologies et d’innovations de pointe avait été faible avant l’épidémie.

Cependant, aujourd’hui, nous assistons à une augmentation rapide de l’utilisation des canaux numériques dans tous les domaines – des consultations médicales, des soins aux patients et du suivi aux diagnostics, à la sensibilisation aux soins de santé, au développement des compétences et à la délivrance de médicaments, etc.

La pandémie a présenté plusieurs exigences critiques qui nécessitent l’adoption de solutions innovantes, efficaces et axées sur la technologie, telles que les services de santé à distance et à domicile.

L’efficacité et les capacités d’échelle et de portée affichées par les services de santé extra-hospitaliers axés sur la technologie ont été bien reconnues et soutenues par les autorités ainsi que par les parties prenantes de l’industrie médicale, y compris les prestataires de soins de santé institutionnels. Les startups du secteur privé de la santé ont répondu à la pandémie en allouant de manière significative leurs ressources à la construction d’infrastructures et au soutien de la quarantaine, de l’isolement et du traitement à distance des patients pandémiques.

Dans le même temps, alors que la fréquentation des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic physique diminuait en raison des préoccupations liées à la pandémie, les soignants se sont concentrés sur le diagnostic à domicile et la prestation de soins non COVID-19 pour les maladies chroniques, etc. -les services aux patients de la plupart des hôpitaux de l’Inde sont restés affectés et les consultations en ligne sont devenues la nouvelle norme.

L’un des développements les plus importants dans le domaine de la santé numérique a été l’augmentation des investissements dans l’e-pharmacie. L’industrie de la pharmacie en ligne dans le pays s’est considérablement développée (de 3,5 millions de foyers atteints avant la pandémie à plus de 9 millions de foyers à la fin de la première vague) pendant la période de pandémie. Cette croissance a été plus rapide dans les villes non métropolitaines et les villes rurales, ce qui indique une demande et une acceptation robustes du marché dans toute l’Inde.

Compte tenu de l’énorme fardeau des maladies chroniques en Inde, la plupart des familles qui achètent des médicaments en ligne sont des clients récurrents qui peuvent assurer un flux de revenus constant si une bonne qualité de service est maintenue. Un financement massif de capital-risque dans les marques de pharmacie en ligne existantes et émergentes est désormais prêt à étendre encore plus le segment. Une société de conseil de premier plan a fixé le TCAC pour les pharmacies électroniques en Inde à plus de 65% et a prédit une croissance de 7 fois par rapport aux chiffres de 2019 d’ici la fin de 2023 elle-même.

Presque tous les principaux prestataires de soins de santé conventionnels du secteur privé qui constituent la majeure partie des services médicaux en Inde ont maintenant commencé à reconnaître la nature critique des services de santé numériques. Les principaux acteurs proposent déjà des solutions de soins numériques telles que la prestation de soins à domicile, des médicaments et des services de dépistage, et les offres ne feront que s’étendre de jour en jour. Parmi les marques de soins de santé axées sur la technologie, nous avons même vu des services tels que la dialyse et la chimiothérapie à domicile proposés dans le pays, et de nombreuses premières ont été réalisées. Dans l’ensemble, l’écosystème de la santé numérique croît à un TCAC de plus de 27 % et devrait franchir la barre des 500 milliards de dollars d’ici 2024.

Du secteur gouvernemental également, il y a eu beaucoup de dynamisme et de soutien pour les services de santé numériques. Le Premier ministre a récemment annoncé un déploiement panindien de la Mission nationale de santé numérique (NDHM). Cela va changer la donne car il envisage une connectivité numérique entre tous les acteurs de l’écosystème de la santé et la possibilité de conserver les dossiers de santé électroniques des personnes dans leur identifiant de santé numérique.

Une autre étape novatrice du gouvernement a été le dévoilement d’e-Sanjeevani, le premier service OPD en ligne du genre offert par un gouvernement national à ses citoyens. La plate-forme axée sur la technologie de pointe est également disponible sous la forme d’une application pour smartphone Android. Lancée dans le cadre de l’Ayushman Bharat Yojna, la plate-forme e-Sanjeevani propose des consultations médicales panindiennes faciles et gratuites et est très utile pendant la pandémie actuelle. Le lancement est également un grand encouragement pour la croissance globale des services de santé numériques dans le pays.

Alors que les masses indiennes s’habituent aux services de commerce électronique pour presque tous leurs besoins, il est grand temps que les services de santé numériques soient étendus de la même manière. L’accès en ligne aux consultations et aux informations peut être crucial pour éliminer le manque d’informations et de couverture sanitaire de base dans les régions rurales et reculées. En bref, l’Inde répond à sa pire crise en matière de soins de santé en développant un environnement de soins de santé numérique robuste, universel et durable pour tous.

(L’auteur est le PDG de Portea Medical. L’article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.