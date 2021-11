Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Les données en temps réel sont très précieuses pour mesurer la qualité et le centrage sur le patient.

Mise à jour : 15 novembre 2021 à 20h02

Pour mesurer la qualité des services de santé, les systèmes doivent fixer des objectifs et des normes de soins et faire correspondre le statu quo aux normes établies.

Par le Dr Jitesh Bhat

Les soins de santé ne concernent plus seulement le nombre de personnes couvertes par le service. Tout le monde, des décideurs de la santé aux groupes de soutien aux patients, a fait passer la conversation sur les soins de santé à la qualité. La qualité des soins comprend de nombreux aspects tels que la sécurité, l’efficacité, l’approche centrée sur le patient, la rapidité des soins, l’efficience et la répartition équitable ou non des soins de santé.

Un large éventail de facteurs influence la prestation de services de santé de qualité. La condition préalable à un système de prestation de services de santé de haute qualité est une structure robuste, des processus concrets et la capacité de produire des résultats significatifs pour les patients ainsi que pour les professionnels de la santé.

L’approche centrée sur le patient est une composante essentielle des soins de santé de qualité. Il prend en compte les besoins de santé spécifiques de l’individu et les résultats de santé souhaités de l’individu sont la force motrice derrière toutes les décisions de soins de santé et les mesures de qualité.

Comment la qualité et l’approche centrée sur le patient sont-elles mesurées ?

Mesurer la qualité des soins de santé et l’approche centrée sur le patient peut être délicat. Cela nécessite la collecte et l’analyse de données sur des indicateurs capables de saisir le point de vue des patients, ainsi que des professionnels de la santé. Pour mesurer la qualité des services de santé, les systèmes doivent fixer des objectifs et des normes de soins et faire correspondre le statu quo aux normes établies. Les données en temps réel sont très précieuses pour mesurer la qualité et le centrage sur le patient. Par exemple, un patient souffrant d’hypertension et à risque d’AVC hémorragique bénéficierait grandement du maintien de son hypertension dans la zone cible de sécurité. Cela nécessiterait une surveillance régulière des niveaux de pression artérielle.

Quand dit-on que des soins de santé de qualité ont été établis ?

La qualité des soins est un voyage et non une destination. C’est un état d’esprit qui doit être suivi de manière itérative pour maintenir lesdites normes. Un exemple de soins de haute qualité est lorsque le patient est satisfait des soins (subjectifs, difficiles à mesurer), que les résultats médicaux du patient correspondent aux objectifs personnalisés fixés (aspects objectifs/facilement mesurables) et que les professionnels de la santé sont en mesure de fournir des services sans être épuisé (subjectif, difficile à mesurer). L’un des moyens de les capturer en temps réel est la technologie numérique.

Pourquoi la qualité est-elle vitale dans les soins de santé ?

Dans un pays comme l’Inde où la population est énorme, atteindre la qualité et être centré sur le patient peut sembler une tâche herculéenne. Le manque de formation, le manque de temps et la « charge » élevée de patients sont cités comme les raisons de la faible qualité de la prestation des services de santé. Environ 35 % des patients des pays à revenu faible ou intermédiaire déclarent une mauvaise expérience utilisateur. Il a été estimé en 2016 que 5 millions de personnes supplémentaires ont perdu la vie en raison de la mauvaise qualité des soins de santé. Par conséquent, la mauvaise qualité ne laisse pas seulement les utilisateurs insatisfaits, elle nous coûte également des millions de vies.

Comment la thérapie numérique (DTx) améliore-t-elle la qualité des soins ?

Examinons comment DTx peut améliorer la qualité avec quelques exemples.

Un patient asthmatique vit dans une ville polluée en Inde. Ses exacerbations augmentent en hiver lorsque le smog est épais et lourd. Les exacerbations réduisent considérablement sa qualité de vie. Désormais, si son médecin prescrit un DTx comme Wellthy CARE TM, où le patient obtient des informations en temps réel sur les niveaux de qualité de l’air dans sa région, il pourrait prévenir ses exacerbations soit en travaillant à domicile, soit en demandant une modification de ses horaires de travail. Le DTx a été en mesure de fournir au patient les connaissances et les informations nécessaires pour améliorer sa santé, ce qui a non seulement réduit le fardeau de la maladie, mais a également permis au patient de gagner du temps et de l’argent. Le DTx pourrait également être essentiel pour suggérer l’utilisation d’un bronchodilatateur à courte durée d’action sur la base de la saisie numérique des débits expiratoires de pointe du patient. Les patients diabétiques doivent maintenir leur glycémie dans la zone cible personnalisée adaptée à leur âge. Leurs niveaux de glycémie dépendent de divers facteurs tels que les horaires des repas, ce qu’ils mangent, les niveaux d’exercice et le type d’exercice, etc. améliorer les résultats, la satisfaction des patients et améliorer la qualité des services.

Comment DTx permet-il des soins centrés sur le patient ?

Un service est centré sur le patient lorsque les préoccupations du patient sont prioritaires et que les soins sont adaptés aux besoins du patient. Chaque patient a des habitudes, des pratiques, un environnement socioculturel et des préférences alimentaires différents et ceux-ci affectent la santé du patient. Il peut être difficile de contourner ces facteurs pour obtenir les résultats de santé souhaités, mais des outils comme le DTx peuvent aider dans le processus. L’un des utilisateurs de l’application Wellthy CARE TM DTx nous a dit qu’il avait l’impression que le programme était fait pour lui et que les commentaires instantanés sur l’application ont été très utiles pour contrôler son diabète. Il s’agit d’un exemple classique de la façon dont DTx peut agir en tant que moteur de services de santé centré sur le patient.

En conclusion, les problèmes complexes de qualité et d’approche centrée sur le patient dans les soins de santé peuvent être abordés avec les outils DTx comme une partie de la solution au problème plus vaste.

(L’auteur est vice-président, Produits cliniques, Wellthy Therapeutics. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

