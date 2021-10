Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiaques sont à l’origine d’environ 17,9 millions de décès dans le monde et l’Inde représente un cinquième de ces décès dans le monde, en particulier chez les plus jeunes.

Au milieu de la pandémie de Covid-19, les maladies cardiovasculaires (MCV) ont connu une recrudescence à travers le pays, principalement en raison de troubles du mode de vie comme les longues heures de travail, le stress et les habitudes alimentaires irrégulières. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiaques sont à l’origine d’environ 17,9 millions de décès dans le monde et l’Inde représente un cinquième de ces décès dans le monde, en particulier chez les plus jeunes. Avec le recul de la deuxième vague de la pandémie, plusieurs patients retournent désormais voir leur médecin et leur hôpital pour le suivi de leurs maladies chroniques non transmissibles. L’un de ces domaines est en particulier les maladies coronariennes. La maladie coronarienne est une maladie dans laquelle une artère principale qui alimente en sang les muscles cardiaques du cœur est bloquée en raison de dépôts de cholestérol et de calcium. Il en résulte une restriction de l’apport sanguin au cœur, provoquant la mort d’une partie des cellules cardiaques. Par la suite, il en résulte un rythme cardiaque irrégulier et un flux sanguin vers le reste du corps. Le problème avec cette maladie est qu’il faut environ 10 ans pour qu’elle devienne visible et se manifeste ensuite sous la forme de douleurs thoraciques sévères, d’essoufflement et de crise cardiaque. Il est important de comprendre la maladie, les raisons et les remèdes pour un diagnostic et un traitement précoces.

Les soins cardiaques en Inde ont connu des innovations technologiques importantes au cours de la dernière décennie, révolutionnant l’ensemble du mécanisme de diagnostic. L’imagerie médicale a parcouru un long chemin depuis les débuts des tomodensitomètres et des appareils de mammographie. Avec l’avènement de l’imagerie médicale 3D, les médecins et les professionnels de la santé sont en mesure de partager de nouvelles perspectives, résolutions et détails qui offrent un diagnostic complet. En plus des tests de diagnostic standard, il existe un test beaucoup plus définitif qui fournit au médecin des éclaircissements sur l’état cardiaque du patient, appelé échographie intravasculaire. Lorsqu’elle est utilisée pour évaluer les artères coronaires, l’échographie intravasculaire peut montrer toute la paroi de l’artère et fournir des informations importantes sur la quantité et le type d’accumulation de plaque, ce qui peut aider à déterminer si vous êtes à risque de crise cardiaque. En Inde, cette procédure gagne en importance car elle offre une meilleure vue sur l’emplacement, la forme, la taille et les niveaux de pourcentage de blocage sur la paroi interne de l’artère avec une clarté tridimensionnelle pour aider le cardiologue interventionnel à prendre des décisions importantes concernant le plan de faire le procédure.

Le dernier stent à élution médicamenteuse en polymère bioabsorbable avec des preuves cliniques mondiales chez les patients peut aider à une meilleure cicatrisation de l’artère en minimisant l’exposition du polymère à l’artère. Bien que toutes ces dispositions soient disponibles pour prendre en charge les patients atteints d’une maladie coronarienne pouvant nécessiter la pose d’un stent, il est toujours conseillé de modifier immédiatement son mode de vie et de s’assurer que l’on passe régulièrement des examens de santé cardiaque pour un diagnostic précoce. Prévenir vaut mieux que guérir.

(L’auteur est président – Cardiologie interventionnelle, Medanta – The Medicity, Gurugram. L’article est uniquement à des fins éducatives et ne reflète pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Veuillez consulter votre médecin pour une meilleure compréhension des maladies cardiovasculaires.)

