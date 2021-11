Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Aujourd’hui, l’accès aux soins via une voie numérique est devenu une pratique plus acceptée à la fois pour les patients et les prestataires.

29 novembre 2021 13:06

Les systèmes de surveillance à distance tels que les appareils portables, les E-ICU, les ambulances technologiques et les applications mobiles pourraient jouer un rôle crucial dans l’amélioration des résultats cliniques et l’optimisation des ressources disponibles.

Par Dilip José

À l’ère du COVID-19, de nombreuses entreprises ont été témoins d’un changement fondamental dans la façon dont elles interagissaient avec leurs consommateurs et ont également mené ce changement en travaillant principalement à domicile. Le secteur de la santé, cependant, a continué à livrer depuis son lieu de travail dans des conditions de travail extrêmement stressantes.

La pandémie a créé une pression sans précédent sur les infrastructures de santé en Inde. Le pic exponentiel du nombre de cas infectés a mis à rude épreuve l’ensemble du système. Ce qui complique la tâche de l’Inde, c’est la faible disponibilité de lits d’hôpitaux par habitant (1,2 pour 1 000 habitants par rapport à la directive de l’OMS de 3,0 pour 1 000) et exacerbée par une pénurie de travailleurs de la santé (médecins à 50 % et infirmières à 30 % de moins que la directive de l’OMS ). Cet écart majeur entre la demande et l’offre a laissé de nombreux demandeurs de soins dans le désespoir.

Bien que le coût des soins de santé en Inde soit faible par rapport aux marchés développés, il est encore hors de portée pour de nombreuses personnes dans le pays. Une grande partie de notre population n’a toujours pas d’assurance ou une couverture inadéquate, ce qui les oblige finalement à puiser dans leurs économies pour des besoins médicaux. Environ 65% des dépenses de santé en Inde sont couvertes par des dépenses directes. De toute évidence, cela met une pression supplémentaire sur les finances d’une famille moyenne.

Les pandémies tout au long de l’histoire de l’humanité ont ouvert la voie à des progrès dans la prestation des soins de santé. La peste bubonique a donné naissance aux hôpitaux, qui étaient jusqu’alors une extension de l’église en Europe. La première utilisation connue de la distanciation sociale et de la quarantaine remonte au XIVe siècle à Venise, lorsque la soi-disant « Peste noire » a ravagé l’Europe. Les recherches du Dr Edward Jenner pendant l’épidémie de variole de 1796 ont joué un rôle clé dans la découverte de la médecine préventive.

COVID-19 a entraîné une transformation similaire dans le paysage de la santé indien. Elle a poussé les acteurs de la santé à s’adapter et à improviser. L’utilisation de la technologie numérique a été l’une de ces transformations importantes. Aujourd’hui, l’accès aux soins via une voie numérique est devenu une pratique plus acceptée à la fois pour les patients et les prestataires. En outre, le cadre réglementaire a également évolué en tandem pour faciliter les soins de santé numériques en tant qu’option.

Avec environ 70 % de notre population vivant toujours dans des zones rurales, l’adoption accrue du numérique devrait aider à franchir le dernier kilomètre de livraison pour améliorer la couverture dans les zones mal desservies. L’une des principales lacunes de la prestation des soins de santé en milieu rural a été le manque d’accès à des talents cliniques spécialisés et à des capacités d’un ordre supérieur. La possibilité de s’engager par des voies alternatives avec des professionnels de la santé situés ailleurs pourrait en partie combler cette lacune. Les systèmes de surveillance à distance tels que les appareils portables, les E-ICU, les ambulances technologiques et les applications mobiles pourraient jouer un rôle crucial dans l’amélioration des résultats cliniques et l’optimisation des ressources disponibles.

Dans ce monde touché par le COVID-19, un autre élément clé à retenir a été la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs. Cela a conduit à l’émergence de nouveaux modèles d’engagement dans le segment des « soins hors hôpital ». De nombreuses start-ups se sont lancées dans des solutions technologiques pouvant fonctionner en collaboration avec le système de santé traditionnel, que ce soit dans les diagnostics précoces, la gestion des maladies chroniques, les dispositifs portables de gestion de la santé à distance, la pharmacie en ligne et les solutions de gestion médicale basées sur l’IA et basées sur les mégadonnées. perspectives favorisant les soins prédictifs et personnalisés.

À l’instar de tout autre secteur qui exploite les mégadonnées, les soins de santé doivent également s’efforcer de constituer une base de données complète et un référentiel d’enregistrements qui servira de ressource inestimable pour l’avancement de la technologie médicale, ainsi que les avantages supplémentaires de la mise en place d’une base de données de santé standardisée. traqueur. La mission nationale de santé numérique (NDHM) du gouvernement indien est un pas dans la bonne direction pour développer un cadre de connectivité numérique complet avec transparence et interopérabilité des données qui ouvrira à terme la voie au développement d’un système de santé robuste et plus abordable. et accessible.

