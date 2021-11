Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Les entreprises de technologie de la santé mènent la démocratisation du secteur de la santé et remodèlent l’expérience des patients.

30 novembre 2021 14:26

Les patients examinent souvent l’industrie de la santé pour avoir l’air insouciante, détachée et extrêmement liée aux règles.

Par Satish Singh,

Au cours des deux dernières années, la technologie a fait sentir sa présence dans chaque industrie. Alors que d’autres industries se sont adaptées aux changements technologiques, le secteur de la santé a mis du temps à intégrer la technologie dans tous ses départements.

La démocratisation des soins de santé implique d’avoir plus de connaissances, de commodité et de responsabilisation du patient pour devenir plus responsable de ses propres soins. L’approche centrée sur le patient dans le secteur de la santé est ce qui a rendu son adoption de la technologie beaucoup plus lente par rapport à d’autres secteurs. Cependant, la pandémie a modifié le fonctionnement du système de santé et les patients sont également devenus plus ouverts à l’évolution de leurs attentes en matière de consultations et d’interaction avec leur communauté de soins.

Les soins de santé n’étaient pas faciles à naviguer

Les patients examinent souvent l’industrie de la santé pour avoir l’air insouciante, détachée et extrêmement liée aux règles. Après s’être rendus à leur rendez-vous chez le médecin, les patients doivent travailler sur des documents, expliquer fréquemment leur état de santé aux infirmières et aux assistants praticiens, seulement pour obtenir une référence à un autre médecin et recommencer le processus. Ces interactions interminables laissent souvent les patients se sentir battus, découragés et sans importance.

Lorsque la possibilité de changer et d’améliorer leur expérience médicale est devenue une réalité, les patients étaient plus ouverts à l’adoption de solutions axées sur la technologie. Les patients aspirent à la compassion et à l’humanité dans les services qu’ils utilisent lorsqu’ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Et ils sont ouverts à recevoir ces soins par le biais de services tels que la livraison de médicaments, les consultations de santé mentale à distance, les dispositifs de suivi de la santé sans contact, etc.

Des services disponibles et pratiques changent la dynamique des soins de santé. Les patients sont désormais plus habilités à obtenir des soins en fonction de leurs besoins et s’attendent à ce que les services de santé soient accompagnés de compassion et de réforme.

Il s’agit d’une opportunité importante pour les entreprises de technologie de la santé et de soins de santé : se déconnecter des méthodes traditionnelles considérées comme allant de soi et les amener directement au domicile du patient.

Disponibilité des médecins

L’Inde compte actuellement 1 médecin pour 1 511 personnes, 1 infirmier pour 670 personnes. La plupart des médecins sont sous-payés ou préfèrent travailler dans les zones urbaines qui peuvent payer beaucoup plus cher que dans les hôpitaux ruraux Alors que le gouvernement met en œuvre des mesures telles que l’imposition d’une « caution de retour » aux médecins qui partent à l’étranger pour des études supérieures et augmente considérablement les infrastructures après la vagues de covid. Nous sommes sur la bonne voie vers la recommandation de l’OMS, un médecin pour mille habitants d’ici 2024, selon une récente déclaration du NITI Aayog, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour disposer de spécialistes distincts disponibles pour traiter la vaste population de patients. C’est là qu’interviennent les applications de technologies de la santé et de soins de santé, permettant un accès facile aux soins de santé dans leur ensemble.

Facile à connecter

Il est impératif pour les entreprises de technologie de la santé de répondre à la demande des patients pour des soins accessibles, homogènes et personnalisés.

Les appareils, qui peuvent observer les patients pour leurs variations de fréquence cardiaque ou avertir les contacts d’urgence d’une chute difficile, peuvent améliorer les conséquences sur la santé et permettre aux membres de la famille de garder un œil sur les besoins particuliers ou les patients plus âgés. Les appareils intelligents, tels que les gestionnaires de médicaments, peuvent signaler aux utilisateurs quand prendre leurs médicaments et informer les gardiens si une dose est manquée et même une touche des fonctions d’urgence covid comme les ambulances, les banques de sang, les canaux de don de plasma, les rapports médicaux en nuage, le rythme cardiaque, le compteur de vitesse, Calculateur d’IMC, etc.

Au-delà de l’extension du soutien à la santé globale des patients, ces services peuvent également aider les prestataires à obtenir une vue complète du bien-être de leurs patients en fournissant une vue détaillée et axée sur les données plutôt que de s’appuyer fortement sur les comptes des patients. Plus les médecins et les prestataires sont cohérents avec leurs patients, plus ils seront compétents pour aborder les problèmes de santé sous-jacents plutôt que de simplement gérer les symptômes.

Rendre les soins de santé plus empathiques

Les entreprises de technologie de la santé mènent la démocratisation du secteur de la santé et remodèlent l’expérience des patients. L’équation du progrès est de fournir un soutien qui permet aux patients d’avoir un accès pratique et plus facile et une expérience positive.

Bien qu’initialement interprété avec incertitude par les opinions traditionnelles dans l’espace de la santé, le moteur technologique de l’industrie de la santé conduira finalement à des résultats de santé plus louables et fera avancer l’industrie dans une direction emphatique. L’empathie dans les soins de santé indiens serait plus nécessaire en termes de santé rurale, de tabous en matière de santé mentale, d’exploration pour mieux et pas simplement en termes de disponibilité. Un accès plus facile aux soins de santé permettra aux gens de vivre une vie meilleure puisqu’ils ne redouteront plus le système.

(L’auteur est le fondateur de MY LYF CARE. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.