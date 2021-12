Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Sciflix est une initiative spéciale de Lupin pour aider les futurs pneumologues à se tenir au courant des dernières avancées médicales pertinentes pour leur spécialité.

Organisée par Lupin pour l’amélioration clinique, Sciflix est une plate-forme d’apprentissage complète en pneumologie où tous les besoins scientifiques des étudiants de troisième cycle seront traités par une bibliothèque multisource sous un même toit.

La major pharmaceutique mondiale Lupin Limited (Lupin) a lancé aujourd’hui Sciflix, un site Web éducatif mobile adaptable pour les étudiants en médecine qui poursuivent des études de pneumologie post-diplôme avec spécialisation thoracique.

« La connaissance est un investissement qui rapporte les meilleurs dividendes aux communautés avec lesquelles nous nous associons. Lorsque nous avons analysé le flux constant d’informations liées à la pneumologie et les horaires chargés des étudiants en médecine, il est devenu évident qu’il existe un besoin inhérent d’un référentiel d’apprentissage médical agile. Sciflix est une initiative spéciale de Lupin pour aider les futurs pneumologues à se tenir au courant des dernières avancées médicales pertinentes pour leur spécialité », a déclaré Lupin dans un communiqué.

Rajeev Sibal, président, India Region Formulations, Lupin a déclaré : « Nous vivons à une époque où les connaissances médicales sont dynamiques et évoluent de minute en minute. Avec Sciflix, nous nous efforçons de permettre aux étudiants en pneumologie d’accéder plus facilement aux dernières recherches et innovations médicales du bout des doigts. Lupin a organisé la gamme complète du contenu actuel fondé sur des preuves pour aider les médecins dans leur prise de décision clinique et, par conséquent, améliorer les résultats pour les patients. »

Le site Web compatible avec les appareils mobiles est accessible gratuitement par les appareils Android et Apple par les étudiants en médecine de tout le pays à l’adresse www.sciflix.in

Lupin est une société pharmaceutique transnationale axée sur l’innovation dont le siège est à Mumbai, en Inde. La Société développe et commercialise une large gamme de formulations de marque et génériques, de produits biotechnologiques et d’API sur plus de 100 marchés aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud et dans les régions Asie-Pacifique (APAC), Amérique latine (LATAM), Europe et Moyen-Orient.

La Société jouit d’une position de leader dans les segments cardiovasculaire, antidiabétique et respiratoire et a une présence significative dans les domaines des anti-infectieux, gastro-intestinaux (GI), du système nerveux central (SNC) et de la santé des femmes. Lupin est la troisième plus grande société pharmaceutique des États-Unis en termes de prescriptions. La société a investi 9,6 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement au cours de l’exercice 21.

Lupin possède 15 sites de fabrication, 7 centres de recherche, plus de 20 000 professionnels travaillant dans le monde et a toujours été reconnu comme un « Great Place to Work » dans le secteur de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

