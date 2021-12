Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Pristyn Care a levé plus de 83 millions USD, dont 53 millions USD lors du dernier tour en avril 2021, mené par Tiger Global et Sequoia entre autres, et vise à lever le prochain tour à près de 100 millions USD.

Avec un score NPS (Net Promoter Score) de plus de 70, Pristyn Care s’est différencié en s’assurant qu’un compagnon de soins personnels 24h/24 et 7j/7 est attribué à chaque patient. Ce coordinateur assure la prise en charge de A à Z de la chirurgie – attribution du bon médecin au patient, diagnostic, dédouanement à distance, formalités d’admission et de sortie, financement du patient (EMI), et consultation médicale post-opératoire – est prise en charge.

Le fournisseur de chirurgie de soins secondaires Pristyn Care a annoncé aujourd’hui qu’il avait augmenté de 5 fois depuis janvier 2021 et vise une expansion avec plus de 1 000 centres chirurgicaux et plus de 50 villes, notamment en doublant le nombre total d’employés d’ici mars 2022.

Pristyn Care s’est imposé ces derniers temps comme l’un des principaux acteurs de la chirurgie de soins secondaires sur le marché. La société a levé plus de 83 millions de dollars, dont 53 millions de dollars lors du dernier tour en avril 2021, dirigé par Tiger Global et Sequoia entre autres, et vise à lever le prochain tour à près de 100 millions de dollars.

Commentant l’énorme croissance, le cofondateur Harsimarbir Singh a déclaré : « La confiance des patients dans Pristyn Care a atteint un niveau record depuis le début de l’année. Notre investissement dans les processus axés sur le patient, l’intégration de plus de 400 chirurgiens hautement expérimentés, l’expansion dans 40 villes et villages, nous ont permis de servir plus de patients chaque année. D’ici mars 2022, nous atteindrons plus de 1000 centres chirurgicaux et nous étendrons à plus de 50 villes et villages et doublerons également notre nombre d’employés. La technologie étant notre épine dorsale, 25% des embauches seront des ingénieurs. Des avantages et des avantages passionnants en dehors des ESOP sont offerts pour embaucher les meilleurs talents. Notre valeur ESOP a été multipliée par 100 depuis sa création et lors de notre dernier cycle, nous avons proposé une option de rachat à de nombreux employés. Les futurs embauchés continueront d’être récompensés au-delà de leur salaire. D’autres politiques axées sur les employés seront bientôt annoncées. »

Il a ajouté : « Plus de 30 millions de dollars de financement des patients ont été facilités depuis le début et devraient être multipliés par 10 (300 millions de dollars) en cinq ans. Faire en sorte que les patients donnent la priorité à leur santé est notre objectif et d’ici l’exercice 27, nous visons à servir 6 à 8 % de tous les patients chirurgicaux en Inde »

Le Dr Vaibhav Kapoor, co-fondateur, a exposé les plans de croissance jusqu’à l’exercice 27 : « En peu de temps, nous sommes devenus un leader dans les chirurgies de soins secondaires. Nous serons le plus grand acteur de la chirurgie de soins secondaires au cours des cinq prochaines années avec plus de 2000 centres chirurgicaux et plus de 1500 chirurgiens et médecins expérimentés très complets avec une expérience moyenne de 15 ans et nous opérerons dans plus de 100 villes et villages. Nous continuerons d’investir dans les dernières technologies médicales pour assurer un rétablissement plus rapide des patients. En dehors de cela, nous construirons une technologie interne pour assurer l’expérience chirurgicale la plus fluide qui soit pour les patients et leurs familles ».

Avec un score NPS (Net Promoter Score) de plus de 70, Pristyn Care s’est différencié en s’assurant qu’un compagnon de soins personnels 24h/24 et 7j/7 est attribué à chaque patient. Ce coordinateur assure la prise en charge de A à Z de la chirurgie – attribution du bon médecin au patient, diagnostic, dédouanement à distance, formalités d’admission et de sortie, financement du patient (EMI) et consultation médicale post-opératoire – est prise en charge. Cela garantit que les patients et les membres de leur famille se concentrent sur le rétablissement plutôt que sur la course. Pour encourager les soins de santé préventifs, Pristyn Care propose une OPD (consultation médicale) gratuite jusqu’en décembre 2021.

Pristyn Care a obtenu le titre de « Centre d’excellence » pour les piles au laser, la circoncision au laser, l’hémorroïdectomie par agrafeuse, la circoncision par agrafeuse et la gynécologie au laser cosmétique, entre autres. Soutenant le récit de la technologie de la santé indienne, la société a construit avec succès un réseau couvrant plus de 800 centres chirurgicaux et plus de 400 chirurgiens expérimentés, dans le but de combler le fossé de l’accessibilité des soins de santé en Inde en offrant des services de santé chirurgicaux complets centrés sur le patient. .

Présentée comme la meilleure publicité de marque sur le numérique dans la catégorie hôpital/clinique de janvier à août 2021, Pristyn Care a considérablement augmenté son investissement pour accroître la notoriété de la marque. La société a récemment lancé sa campagne Surgery Matlab Pristyn Care – TV et publicité numérique avec l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan pour la saison 2021 de la Premier League indienne (IPL) et continuera d’investir sur ICC T20 WC et d’autres chaînes à la télévision et sur support numérique.

Fondée par Harsimarbir Singh, le Dr Vaibhav Kapoor et le Dr Garima Sawhney en août 2018, Pristyn Care (pristyncare.com) est un leader dans les chirurgies de soins secondaires.

La société dispose d’une équipe de plus de 400 chirurgiens experts, effectuant des interventions chirurgicales pour plus de 50 maladies en utilisant les dernières technologies médicales avancées telles que le laser, la laparoscopie, les microdébrideurs, le Lasik, etc. dans plus de 800 centres chirurgicaux. Il est présent dans 40 villes et villages à savoir. Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Coimbatore, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.