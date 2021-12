Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Le programme vise à aider la communauté des malvoyants à accéder aux technologies d’assistance via les smartphones qui peuvent avoir un impact sur leur vie.

Diverses applications basées sur l’IA disponibles dans les smartphones les aideront à naviguer et à les connecter à une gamme de ressources éducatives numériques, ouvrant ainsi la porte à des applications mobiles sophistiquées et disponibles gratuitement.

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Vision-Aid, une ONG internationale qui œuvre pour le bien-être des malvoyants, s’est associée au Charity Eye Hospital du Dr Shroff, l’un des plus grands instituts de soins oculaires tertiaires d’Inde basé à New Delhi. , pour fournir des smartphones aux malvoyants.

Le programme vise à aider la communauté des malvoyants à accéder aux technologies d’assistance via les smartphones qui peuvent avoir un impact sur leur vie.

Diverses applications basées sur l’IA disponibles dans les smartphones les aideront à naviguer et à les connecter à une gamme de ressources éducatives numériques, ouvrant ainsi la porte à des applications mobiles sophistiquées et disponibles gratuitement.

S’exprimant à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, VL Narasimhan, secrétaire membre de Vision-Aid India, a déclaré : « Grâce à cet effort, nous travaillons à rendre les installations de base accessibles aux personnes dans le besoin. Nous sommes reconnaissants au Charity Eye Hospital du Dr Shroff d’avoir fait partie de cette initiative et de nous avoir rapprochés pour aider de plus en plus de personnes. Nous pensons que ce programme s’avérera être un développement social significatif.

Le Dr Umang Mathur, directeur exécutif du Dr. Shroff’s Charity Eye Hospital, a déclaré : « Nous pensons que ce programme changera la donne et permettra à des centaines de personnes malvoyantes de vivre une vie d’indépendance et d’autosuffisance. Avec l’aide de la technologie, les récepteurs pourront mener une vie indépendante et nous pensons qu’avec cette collaboration, nous pourrons leur simplifier les activités quotidiennes.

A travers ce programme, Vision Aid entend fournir quelques centaines de smartphones au cours des prochains mois. L’initiative sera mise en œuvre par phases, avec un premier pilote de la phase 1 au cours duquel 100 smartphones seront distribués, suivi d’un déploiement plus important couvrant quelques centaines de smartphones en phase 2. Vision-Aid s’associe à l’ONG Trees for Life India qui fournit des subventions de contrepartie pour leur programme de smartphones.

La diffusion du téléphone mobile sera suivie d’un programme de formation à la technologie mobile pour intégrer les utilisateurs aux fonctionnalités d’assistance du smartphone, ainsi qu’aux différentes applications disponibles. La formation sera dispensée au Lacchman Dass Gupta Vision-Aid Resource Center du Dr. Shroff Charity Eye Hospital, un centre de ressources financé par Ram & Meetu Gupta, des philanthropes de Boston, aux États-Unis, qui soutiennent le centre en l’honneur de leur défunt père Lachhman Dass. Gupta de Delhi.

Après l’achèvement du programme de formation offert au centre de ressources, les bénéficiaires doivent passer une courte évaluation en ligne menée par Vision-Aid Academy avant d’être certifiés pour le même. Le centre Vision-Aid propose de nombreux autres types de programmes de formation innovants et de ressources technologiques pour les aveugles et les malvoyants.

Fondé en 1927, le Charity Eye Hospital (SCEH) du Dr Shroff est l’un des plus anciens instituts de soins oculaires tertiaires du pays.

Vision-Aid (www.visionaid.org) est une ONG au service des malvoyants. Sa mission est de permettre, d’éduquer et d’habiliter les malvoyants à vivre de manière autonome dans la dignité. Il est connu pour ses programmes et dispositifs innovants et à fort impact. Il propose plus d’une douzaine de programmes de formation de haute qualité allant des applications informatiques aux cours d’anglais parlé en ligne. Les appareils fournis sont basés sur des applications de pointe de la technologie, y compris l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la technologie mobile et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.