Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Au cours des deux dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID, le segment des soins de santé en Inde a beaucoup évolué trop rapidement et énormément. Ce changement positif n’a été possible que grâce au soutien actif du gouvernement, à la technologie et à la numérisation des services de santé. Eka Care est un exemple de plate-forme de soins de santé connectée qui crée un écosystème de soins de santé numérique entre les médecins et les patients pour de meilleurs résultats de santé. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, Deepak Tuli, co-fondateur et COO d’Eka Care a parlé du rôle de la technologie numérique dans le secteur de la santé et de la façon dont elle joue un rôle essentiel dans l’apport de changements. Extrait:

Comment le secteur de la santé en Inde a-t-il évolué pendant la pandémie au cours des 2 dernières années ?

Le secteur est devenu un domaine d’intervention du gouvernement, comme en témoigne le fait que le budget de cette année a enregistré une augmentation des dépenses de santé de 137 %. Aarogye Setu et CoWIN sont des exemples de l’orientation du GoI complétée par de multiples partenaires technologiques. Par exemple, au début de la pandémie, l’Inde avait du mal à fournir des kits d’EPI et des masques aux médecins et au grand public ; nous avions également du mal à gérer une chaîne d’approvisionnement en raison des ressources limitées et du verrouillage. Une fois la production accélérée, à la fin de 2020 (moins d’un an), l’Inde était aux prises avec une offre excédentaire de masques et, selon un rapport, 50% des entreprises pourraient avoir fait faillite.

La pandémie a ouvert de nombreuses opportunités pour les start-ups du secteur de la santé. Télémédecine, stockage des dossiers de santé, livraison à domicile de médicaments, collecte à domicile pour les tests de santé, masques, kits d’EPI, vous l’appelez, il y a des start-ups qui aident la nation à lutter contre la pandémie.

Selon la base de données Rock Health Venture Funding, l’investissement dans les soins virtuels et la santé numérique en général a monté en flèche, alimentant de nouvelles innovations, avec un niveau d’investissement en capital-risque dans la santé numérique trois fois plus élevé en 2020 qu’en 2017.

Quels services uniques Eka Care fournit dans le segment des soins de santé ?

La technologie étant au cœur de l’organisation, nous avons développé des produits et services pour les médecins et les patients. Notre offre unique aux médecins les aide à MIEUX CONNAÎTRE LEURS PATIENTS en leur fournissant des informations détaillées sur les antécédents médicaux de leurs patients et en stockant également leurs dossiers médicaux et leurs antécédents. À la clinique, notre outil d’auto-évaluation basé sur l’IA fournit aux médecins une vue d’ensemble de leur patient avant même qu’il n’entre dans le cabinet du médecin. Il n’existe aucun produit de ce type à la disposition des médecins pour améliorer leur pratique médicale. Nous avons été approuvés par CoWIN et NDHM et nous nous efforçons de fournir aux soignants et aux demandeurs de soins le bon ensemble d’outils pour améliorer les soins de santé.

Côté demandeur de soins

Bot WhatsApp : Eka Care est la première organisation approuvée par CoWIN en Inde, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent réserver leur créneau de vaccination, télécharger leur certificat et même créer leurs identifiants de santé.

Comme WhatsApp est devenu une application majoritairement utilisée, nous avons intégré notre système à la plateforme. Désormais, les utilisateurs peuvent transférer leurs dossiers médicaux (sous n’importe quelle forme – images, pdf, Jpegs) de leurs numéros de téléphone portables enregistrés à notre numéro WhatsApp et le dossier est mis à jour dans leur coffre-fort médical sur l’application.

Nous permettons aux utilisateurs de gérer leurs dossiers de santé et de les stocker pour un accès facile, ce qui leur permet d’éviter les coûts et les efforts supplémentaires liés à un nouveau test dans un proche avenir. Ainsi, réduisant le coût du diagnostic et du traitement.

Coffre Eka – Nous extrayons avec succès des valeurs des rapports de laboratoire que les patients téléchargent et sommes en mesure de donner une valeur longitudinale aux consommateurs et de mettre en évidence le domaine de préoccupation de l’utilisateur. L’utilisateur peut alors consulter un médecin Eka Care ou son médecin préféré.

Auto-évaluation: Notre outil permet à un consommateur d’auto-évaluer son état de santé en répondant simplement à quelques questions. Ce système médicalement informé donne un diagnostic provisoire qui aide les patients à contacter leur médecin. Il aide également les médecins à comprendre l’état de santé avant même que le patient n’entre dans sa chambre de consultation.

Prise de rendez-vous sur WhatsApp : Nos utilisateurs peuvent désormais prendre rendez-vous avec leur médecin via WhatsApp. Eka Bot permet aux utilisateurs de sélectionner l’heure et le mode de consultation de leur choix (en ligne ou en clinique) et de prendre rendez-vous.

Côté soignant :

Auto-évaluation: L’auto-évaluation basée sur l’IA permet aux médecins de mieux connaître leurs patients avant de commencer leur consultation.

Télémédecine : La solution auto-enregistrée aide les médecins à se connecter avec leurs patients à travers le pays.

Rendez-vous: Le système de rendez-vous facile à utiliser garantit que les médecins obtiennent un maximum de rendez-vous et ne manquent aucun patient.

Le carnet d’ordonnances du médecin piloté par l’IA permet aux médecins de rédiger des ordonnances en moins d’une minute. système réduit également les erreurs en donnant les bons messages, c’est-à-dire allergie, contre-indication dans les médicaments.

Réseau de médecins : La plateforme permet aux médecins de créer leur propre réseau de médecins.

Offrir de la visibilité aux médecins : L’équipe d’Eka Care se concentre sur la refonte de la découverte du médecin. Le projet bêta est en ligne dans les villes de niveau 2, où les médecins seront répertoriés sur notre plate-forme et nos 1,2 million d’utilisateurs (pan Inde) pourront les découvrir en fonction de leur proximité. Les utilisateurs pourront également réserver des rendez-vous chez le médecin via l’application, le Web mobile et le site de bureau. Dans le cadre du projet, nous ferons également la promotion et la publicité des profils de nos médecins sur les médias sociaux et le réseau Google.

Offrir une plate-forme unique (Eka Care) pour gérer leurs calendriers, même lorsqu’ils utilisent plusieurs outils DME, leur permettant de gagner du temps et d’être plus efficaces.

Deepak Tuli, cofondateur et directeur de l’exploitation, Eka.Care

Comment la création d’un identifiant de santé dans le cadre de la mission de santé numérique Ayushman Bharat aidera les gens ordinaires en Inde ?

Un identifiant de santé sera un référentiel de toutes les informations relatives à la santé de l’individu, qui incluraient ses conditions médicales passées, son traitement et son diagnostic. Cela couvrirait également les tests de laboratoire des individus, les visites chez le médecin, les maladies/conditions médicales, ainsi que ses ordonnances antérieures. En créant Health ID, chaque individu :

A. Peut contrôler et partager ses dossiers de santé avec l’un des médecins et centres de santé associés à l’ABDM. Cela l’aiderait à fournir des informations médicales aux médecins de manière transparente, en particulier lorsque la personne décide de prendre un deuxième avis, de changer de médecin ou de déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau lieu. Les médecins en bénéficieront également car ils obtiendront des informations complètes sur le patient pour prendre une décision éclairée ; de plus, ils permettraient de gagner du temps lors du diagnostic.

B. Les compagnies d’assurance-maladie auront également accès aux informations personnelles via les chiffres d’identification de la santé. Selon les autorités, l’analyse des données de santé aidera le gouvernement à mieux planifier, budgétiser et mettre en œuvre les programmes de santé de l’État et du centre.

Quel a été le rôle de la technologie et de la numérisation dans l’amélioration des établissements de santé en Inde ?

La technologie est sur le point de remodeler les soins de santé indiens. Il a rendu les médecins accessibles aux demandeurs de soins et a permis un canal de communication entre eux. De la prise de rendez-vous chez le médecin aux tests de laboratoire, la technologie a comblé le fossé et amélioré l’accessibilité de manière significative. Désormais, les patients peuvent également suivre leurs rapports, leurs rendez-vous ; ils peuvent stocker leurs dossiers de santé numériquement pour une récupération rapide

Jusqu’en août de cette année, le Service national de télémédecine du ministère de la Santé et du Bien-être familial avait effectué 90 lakh téléconsultations dans le pays. Les 10 dernières consultations de lakh ont eu lieu en un temps record de 17 jours, selon l’annonce du gouvernement indien du 9 août 2021.

Pendant la même période, eSanjeevani OPD hébergeait plus de 430 OPD en ligne, dont environ 400 sont des OPD en ligne spécialisés et superspécialisés. Plus de 60 000 médecins et agents de santé à travers le pays ont été formés.

Un rapport d’EY prédit que le marché de la télémédecine en Inde pourrait atteindre 5,4 milliards de dollars d’ici 2025 avec un TCAC de 31 %. Il prévoit également que 15 à 20 % de l’écosystème de la santé devrait passer aux soins virtuels, à travers le triage, les consultations, la surveillance à distance et la santé à domicile.

Quels sont les principaux défis rencontrés pour convaincre les médecins et les personnes de rejoindre les plateformes d’Eka Care et comment vous les avez surmontés.

Il existe deux défis majeurs pour convaincre les médecins d’utiliser l’outil Eka.

1. Changement d’habitude : Les médecins, depuis le tout début de la pratique, sont habitués à utiliser un stylo et du papier. Ils ont été à l’aise avec la configuration existante de leur clinique et il était difficile pour l’équipe de les migrer vers un outil de gestion de cabinet numérique. Qu’est-ce qui a aidé l’équipe? La lecture continue et le fait de leur faire découvrir le produit ont aidé les médecins à prendre confiance en eux et à déplacer progressivement leur pratique vers les soins Eka. Les fonctionnalités telles que le centre de communication avec les patients et le programme de référence des médecins les ont aidés à améliorer leur pratique. Notre équipe aide également les médecins à améliorer leur visibilité en ligne en gérant leurs réseaux sociaux et leurs listes d’entreprises Google.

2. Sécurité des données : les médecins étaient sceptiques quant à la sécurité des données de leurs patients. Leur faire croire que leurs données seront en sécurité chez nous, était un défi. Qu’est-ce qui a aidé l’équipe?

Nous avons signé des NDA avec des prestataires de soins (médecins) où nous sommes tenus de payer des dommages-intérêts préétablis d’un montant de 10 000 000 INR (Dix Lakhs uniquement), au cas où Eka Care serait reconnu coupable d’avoir divulgué ou partagé les données du patient dans n’importe quel manière pouvant ou non équivaloir à orienter les Patients vers d’autres professionnels de santé ayant la même spécialisation.

Demandeur de soins : Encore une fois, c’est un changement de comportement massif, nous ne sommes pas habitués à stocker des dossiers de santé lorsque nous sommes en bonne santé. La pandémie nous a appris à être médicalement conscients et à être prêts tout le temps. Maintenant, les gens sont préoccupés par leur santé et sont prêts à faire cet effort pour conserver les dossiers de santé.

Que pensez-vous de la couverture santé universelle en Inde ?

Ayushman Bharat (PMJAY) a été lancé pour fournir une couverture sanitaire universelle (CSU) à 50 crore d’Indiens d’ici 2030. La technologie est le seul moyen de fournir efficacement des avantages à cette grande échelle. C’est le bon pas vers une meilleure économie de la santé, nous pensons que cela changera la façon dont les soins de santé sont fournis dans le pays. Parallèlement à cela, l’ensemble de la numérisation des dossiers de santé des patients, de la liste des médecins agréés, des hôpitaux et des autres services de prestataires de soins de santé offrira flexibilité et accès aux bons soins de santé. PMJAY jouera un rôle similaire à UPI dans les paiements numériques. Nous développons des solutions où les consommateurs peuvent stocker leurs dossiers médicaux et les médecins peuvent gérer leurs cliniques numériquement. Nous construisons pour ce changement et voulons jouer un rôle dans la construction de soins de santé numériques pour l’Inde.