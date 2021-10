Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

FICCI HEAL 2021 était un conglomérat de PDG, de décideurs politiques, de dirigeants nationaux et internationaux des secteurs de la santé et des industries connexes.

Un document de connaissances FICCI-KPMG sur la « Transformation des soins de santé induite par COVID » a été publié lors de la session inaugurale.

FICCI HEAL 2021 a délibéré sur les soins de santé à domicile et la transformation vers les modèles de soins numériques pendant la pandémie le jour de clôture. Soutenue par le ministère de la Santé de l’Union et NITI Aayog, gouvernement indien, la 15e édition de FICCI HEAL s’est tenue du 20 au 22 octobre 2021 sur le thème « Transformer les soins de santé au-delà de COVID » sur une plate-forme virtuelle.

Il comprenait des tables rondes ainsi que des conférences couvrant l’ensemble du spectre de la prestation des soins de santé – santé publique, renforcement des capacités, assurance, santé numérique, diagnostics, technologies médicales, soins à domicile ainsi que vaccins.

La conférence a également couvert les discours principaux, le leadership éclairé et les séances plénières.

Lors d’une session au cours de la session sur la santé numérique, des conférenciers tels que le Dr RS Sharma, PDG, National Health Authority (NHA), gouvernement de l’Inde ; Dr Jan Herzhoff, Président, Marchés de la santé, Elsevier ; Mme Sigal Atzmon, fondatrice et PDG, Medix Global et d’autres ont partagé leurs points de vue sur la transformation grâce à la numérisation.

Tout en parlant des paysages changeants des diagnostics, le Dr Om Manchanda, MD, le Dr Lal PathLabs a déclaré: «Le marché indien est plus grand que de nombreux autres pays et il existe un énorme potentiel pour les acteurs organisés et un passage de l’inorganisé à l’organisé est nécessaire. Il existe de nombreux catalyseurs pour ce changement – au départ, il s’agissait de qualité, mais aujourd’hui, le service joue également un rôle important.

En plus de cela, Travis Monke, directeur général de l’APAC, Abbott Molecular Diagnostics a déclaré : « Dans le continuum des soins, le diagnostic joue un rôle clé dans la décision du traitement et la prestation des soins aux patients, et son importance a été encore renforcée pendant la pandémie. . L’introduction de tests d’antigènes rapides, fiables, moléculaires et rapides illustre l’avantage des technologies décentralisées au point de service. »

S’exprimant lors de l’événement, le Dr Shravan Subramanyam, comité des dispositifs médicaux de la FICCI et président-directeur général de GE Healthcare South Asia, a déclaré : « L’industrie des technologies médicales d’aujourd’hui ne pourrait pas être mieux placée pour répondre aux besoins du marché, des patients et des communautés. Le mandat de notre gouvernement d’être autonome est très critique, et le secteur des technologies médicales, qui a fait face à de nombreux défis pendant la pandémie, a beaucoup bénéficié des incitations liées à la production et de divers autres programmes ».

Madan Krishnan, vice-président et directeur général, India Medtronic, a partagé son point de vue sur les infrastructures : « Aujourd’hui, si nous examinons le financement du déficit de viabilité dans le secteur de la santé, il est négligeable. L’un des gouvernements de l’État pour augmenter l’écart de viabilité crée des établissements de santé en le donnant aux acteurs privés du modèle PPE en lançant des appels d’offres. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un système de dédouanement à guichet unique pour faciliter l’expansion des infrastructures de santé ».

Le Dr K Madan Gopal, consultant principal, NITI Aayog, GoI, qui s’est joint à la session sur le renforcement des capacités, a également exprimé ses préoccupations concernant les infrastructures de santé : pour la création de capacités, à la fois du secteur public et du secteur privé », a-t-il déclaré.

Kaivaan Movdawalla, Partner-Healthcare, modérateur d’EY a déclaré : « L’Inde doit ajouter 9 lakh de lits supplémentaires au cours de la prochaine décennie pour servir l’agenda de la CSU au cours de la prochaine décennie. Il est impératif d’assurer une génération et une distribution équitables de cette capacité dans les districts mal desservis grâce à des incitations ciblées et à un financement du déficit de viabilité. »

La conférence s’est terminée par une discussion unique et intéressante entre le Dr Narottam Puri, conseiller des comités FICCI Health Services & MVT et Vaibhav Vohra, directeur général de Continental Carriers. Ils ont souligné comment les entreprises ont soutenu la pandémie grâce à un leadership transformationnel avec des informations incroyables sur les activités de logistique et de chaîne d’approvisionnement qui ont contribué à positionner l’Inde sur la plate-forme mondiale.

La conférence a été clôturée par le Dr Alok Roy, président du comité des services de santé de la FICCI et président du groupe d’hôpitaux Medica. Il a déclaré : « La conférence de trois jours a été organisée dans le but de faire converger tous les acteurs de la santé et de fournir un forum de partage des apprentissages et des expériences ainsi que de délibérer sur les opportunités de transformer le système de santé indien au-delà de COVID ».

