Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

L’année 2020-2021 a constamment mis l’industrie de la santé au défi avec des coûts de santé en hausse et des consultations virtuelles insatisfaites. Dans un pays comme l’Inde, où le ratio médecin-patient est de 1:1000, s’occuper de tous les problèmes des patients au moment d’une pandémie mondiale devient une tâche fastidieuse.

Pour surpasser cette provocation, Ramya Subramanian a lancé la start-up de télésanté « Docty » basée sur l’IA en 2018 avec la vision de permettre aux gens d’accéder à des soins de santé de qualité, n’importe où, n’importe quand. Il offre des services centrés sur le patient grâce à un ensemble complet de solutions numériques géolocalisées et élimine la fragmentation des soins très répandue. Il va au-delà de la pilule, offrant une solution centrée sur le patient grâce à une collaboration intersectorielle et d’entreprise.

Dans une conversation exclusive avec le Financial Express en ligne, Ramya Subramanian partage comment Docty résout les disparités sociétales en matière de santé en rendant les solutions de soins de santé accessibles à tous, tout en maintenant une qualité de premier ordre grâce à ses services numériques intégrés à l’IA comme le « vérificateur de symptômes 24h/24 et 7j/7 ».

Comment avec l’intégration de l’IA et de l’IoMT, l’application est-elle prête à changer le visage des soins de santé en Inde ?

Docty a été l’un des premiers à adopter l’IoMT avec le composant d’IA intégré à sa plate-forme. L’application utilise l’IA très efficacement pour éliminer le temps d’attente du diagnostic initial grâce à son « Docty Symptom Checker », qui offre une précision de 94 %. Avec cela, les patients peuvent choisir un médecin généraliste personnalisé via Docty. De plus, l’application est conforme aux normes de sécurité HL7 et réglemente le cryptage de bout en bout, ce qui a entraîné une augmentation notable du nombre de patients utilisant Docty pour des domaines tels que la physiothérapie, la gynécologie et la psychiatrie, en particulier pendant le temps de la pandémie.

La plateforme de santé numérique de Docty englobe l’ensemble de l’écosystème de patients, médecins, pharmacies, cliniques, tout en restant centré sur le patient.

Les plans d’expansion et de financement de la startup de télésanté indiquent sa vision globale

Docty est actuellement présent dans 3 pays : l’Inde, la Colombie et l’Afrique du Sud. Il est déjà en pourparlers pour s’étendre dans la région « LATAM » alors qu’il continue d’explorer les pays africains. À l’heure actuelle, Docty est au stade précoce du financement et est activement en discussion avec les VCs pour des plans d’expansion. En peu de temps, la startup de télésanté a réussi à s’associer et à collaborer avec différents acteurs de diverses industries. D’un côté, Docty a formé des alliances avec des chaînes de pharmacies, des prestataires de services de diagnostic et des cliniques pour offrir de meilleurs services de santé aux utilisateurs, et de l’autre, il s’est associé à des applications de paiement, des résidents de la communauté, des entreprises et même des organismes officiels de l’État pour aider à rendre des soins de qualité disponibles et accessibles à un plus large éventail de personnes, quelle que soit leur géographie – grâce à une consultation en ligne.

Des plans pour éliminer la fragmentation des soins en rassemblant toutes les parties prenantes

Docty s’oriente progressivement vers la création du plus grand écosystème de soins de santé numérique au monde, qui comprendra des patients, des médecins, des infirmières, des cliniques, des laboratoires, des pharmacies, des hôpitaux, des assureurs ainsi que des gouvernements. Il va au-delà de la pilule, offrant une solution centrée sur le patient grâce à une collaboration intersectorielle et d’entreprise.

Le modèle commercial de Docty est conçu pour remédier à cette disparité des soins de santé sur chaque marché régional, car il démocratise la disponibilité et l’accessibilité de soins de santé de qualité et rentables, en particulier pour les marchés traditionnellement mal desservis.

Il bénéficie d’un avantage sur les autres fournisseurs de télésanté en raison d’une variété de fonctionnalités centrées sur le patient telles que le diagnostic basé sur l’IA, la protection des données, la connexion médecins-patients, la gestion de la santé familiale, le vérificateur de symptômes 24h/24 et 7j/7, etc. qui aident les médecins et les hôpitaux fournir des soins de qualité via une plate-forme facile à utiliser.

