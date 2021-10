Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

À l’ère actuelle, la technologie d’ionisation bipolaire s’est avérée être un outil puissant contre le SRAS-COV-2 (COVID19).

Le nouveau dispositif de désinfectant et de purificateur d’air bipolaire peut inactiver des agents pathogènes tels que le SRAS-COV-2 (COVID19), le norovirus, la grippe, le virus Legionella, le rhinovirus, le virus varicelle-zona et les bactéries de la tuberculose, entre autres.

Jaitra Devices & Systems LLP, basé à Hyderabad, a lancé aujourd’hui son nouveau système appelé désinfectant et purificateur d’air bipolaire, qui peut inactiver des agents pathogènes comme le SRAS-COV-2 (COVID-19) parmi d’autres virus mortels.

Avec cet appareil, la société a introduit la première technologie d’ionisation bipolaire Make in India dans le pays. La technologie est utilisée pour éliminer les agents pathogènes dans les aliments aux États-Unis depuis les années 1970. À l’ère actuelle, la technologie d’ionisation bipolaire s’est avérée être un outil puissant contre le SRAS-COV-2 (COVID19).

Le dispositif a été dévoilé par le ministre de l’Union du Tourisme, de la Culture et du Développement de la région du Nord-Est de l’Inde, Shri Kishan Reddy, qui a honoré l’occasion en tant qu’invité d’honneur à Hyderabad aujourd’hui. Le Dr GSK Velu, président du Trivitron Healthcare Group et président du Maxivision Group of Eye Hospitals et le Dr Bollineni Bhaskar Rao, fondateur, directeur général et PDG de l’hôpital KIMS ont également honoré l’événement de lancement en tant qu’invités d’honneur.

Le nouveau désinfectant et purificateur d’air bipolaire peut inactiver des agents pathogènes tels que le SRAS-COV-2 (COVID19), le norovirus, la grippe, le virus Legionella, le rhinovirus, le virus Varicella zoster, la bactérie TB, la bactérie Staphylococcus, la bactérie E Coli, la bactérie Pseudomonas, la bactérie Bacillus cereus , champignons et moisissures.

S’exprimant à cette occasion, Shri Kishan Reddy a déclaré : « Le gouvernement indien encourage beaucoup les produits Make In India. Pendant la pandémie de Covid-19, ce sont les fabricants de notre pays qui ont étendu leur soutien en fournissant des kits d’EPI, des concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs, etc. «

L’appareil fabriqué par Jaitra Devices & Systems LLP peut être utilisé dans les maisons, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les aéroports, les gares et le métro, entre autres. L’appareil n’utilise pas de produits chimiques ou de mercure pour nettoyer l’air ou dépenser des métaux lourds dans l’environnement, ce qui en fait une alternative extrêmement sûre et écologique aux désinfectants et purificateurs d’air existants sur le marché.

Lors du lancement, le Dr Kasu Prasad Reddy, coprésident de Jaitra Devices & Systems LLP et coprésident et fondateur du groupe MaxiVision Eye Hospitals, a déclaré que le désinfectant et purificateur d’air bipolaire de Jaitra Devices & Systems LLP s’est révélé efficace contre divers agents pathogènes. , virus, bactéries et champignons. Il s’agit du tout premier produit fabriqué en Inde à adopter la technologie d’ionisation bipolaire, qui agit contre les microbes nocifs en déclenchant une réaction chimique à la surface de la membrane cellulaire des virus et des bactéries les rendant morts.

