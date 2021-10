Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

Dans le cadre de cette mission, les infrastructures nécessaires seront développées pour le diagnostic et le suivi des maladies. Environ 730 districts du pays recevront des laboratoires de santé publique intégrés et 3 000 blocs recevront des unités de santé publique de bloc.

Les experts de l’industrie ont partagé leur optimisme quant à l’accessibilité des soins de santé au patient du dernier kilomètre avec le lancement de la mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat (AB) par le Premier ministre Narendra Modi à Varanasi le 25 octobre 2021.

« Il s’agit d’un changement radical dans la façon dont les soins de santé sont considérés aujourd’hui. Tout au long de ces années, il s’est simplement limité à fournir des soins aux malades en créant des hôpitaux et en ajoutant plus de lits. AB Health Infrastructure Mission parle désormais de systèmes de surveillance des maladies basés sur la technologie, d’identification numérique de la santé, de dossiers médicaux électroniques (DME) et bien plus encore », estiment les experts.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé la mission d’infrastructure sanitaire du Premier ministre Ayushman Bharat. Il vise à renforcer le réseau de soins de santé critique du village au bloc au district au niveau régional et national dans les 4 à 5 prochaines années.

Parlant de l’initiative, le Dr Shuchin Bajaj, fondateur et directeur du groupe d’hôpitaux Ujala Cygnus, a déclaré: «Il s’agit d’un développement complet d’infrastructure et d’écosystème qui a été mis en place et c’est une étape louable du gouvernement. Le programme de Rs 64 000 crores implique l’ouverture d’environ 17 700 centres de bien-être de soins de santé ruraux et de plus de 11 000 centres de bien-être de soins de santé urbains. En plus de mettre l’accent sur les soins primaires de prévention et de diagnostic, sous la forme d’ajouter plus de trois laboratoires BSL, d’ouvrir un institut régional de recherche virale, d’accorder plus d’importance aux thérapies préventives et à la prévention primaire des maladies et aux installations de recherche pour diagnostiquer et prévenir les pandémies et les épidémies du futur »

Dans le cadre de cette mission, des centres de santé et de bien-être sont ouverts dans les villages et les villes, où il y aura des installations pour la détection précoce des maladies. Des installations telles que des consultations médicales gratuites, des tests gratuits et des médicaments gratuits seront disponibles dans ces centres. Pour les maladies graves, 35 000 nouveaux lits liés aux soins intensifs sont ajoutés dans 600 districts et des centres de référence seront fournis dans 125 districts.

« L’annonce de la mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat marque la mise en œuvre d’un plan annoncé lors du budget de l’Union cette année. Le plan indique l’engagement du gouvernement envers un système de santé robuste et autonome pour l’Inde, qui est un besoin de longue date du pays », a ajouté Kamal Narayan Omer, PDG du Conseil intégré de la santé et du bien-être (Conseil IHW), soulignant que avec l’augmentation des cas de Covid-19 en Chine voisine ainsi qu’en Russie et au Royaume-Uni et l’infection par Zika à Kanpur après les premiers rapports des régions occidentales du pays, il est devenu urgent de mettre en place un vaste système de surveillance des maladies basé sur la technologie. La mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat a le potentiel de changer la donne dans le développement des infrastructures de santé en Inde, ce qui peut encore augmenter les modalités de prestation des services de santé.

Tout en saluant Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission comme une initiative bienvenue annoncée par le Premier ministre, Manoj Kumar, partenaire fondateur de Val-More Action Advisory a déclaré : « Parmi de nombreux autres avantages, cette initiative fournira aux personnes l’accès à une gamme complète de services de diagnostic. dans le système de santé public à travers un réseau de laboratoires à travers le pays, et des laboratoires de santé publique intégrés seront mis en place dans tous les districts.

Il a ajouté que Covid -19 a démontré à quel point il est important d’avoir accès à des tests rapides et fiables. Obtenir des résultats rapides est également une exigence principale pour diverses autres conditions médicales. La pathologie et la radiologie sont les deux exigences diagnostiques essentielles, et près de la moitié des installations sont concentrées dans les villes de niveau 1, négligeant ainsi les villes de niveau 2/3 et l’Inde rurale. Jusqu’à présent, le secteur privé a pris les devants avec 60% du marché desservi par eux, tandis que les initiatives gouvernementales ont pris en charge 40% du marché. La demande de services de diagnostic devrait augmenter de près de 30% par an au cours des 5 prochaines années, et la mission Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission permettra au gouvernement de prendre l’initiative de répondre à ce besoin dans les endroits où cela compte le plus.

Dans le cadre de cette mission, les infrastructures nécessaires seront développées pour le diagnostic et le suivi des maladies. Environ 730 districts du pays recevront des laboratoires de santé publique intégrés et 3 000 blocs recevront des unités de santé publique de bloc. En dehors de cela, 5 centres nationaux régionaux de contrôle des maladies, 20 unités métropolitaines et 15 laboratoires BSL renforceront encore ce réseau, a déclaré le Premier ministre.

Les 80 laboratoires de diagnostic viral et de recherche existants seront renforcés, 15 laboratoires de niveau de biosécurité 15 seront opérationnalisés, 4 nouveaux instituts nationaux de virologie et un institut national pour une seule santé sont en cours de création. La plate-forme de recherche régionale de l’OMS pour l’Asie du Sud renforcera également ce réseau.

Parlant de l’initiative, Pavan Choudary, président de MTaI, a déclaré : « Le lancement de la mission Ayushman Bharat Health Infrastructure augmentera la portée de l’Inde jusqu’au dernier kilomètre et réduira considérablement le temps de la porte à l’aiguille. Une partie cruciale du développement des infrastructures de santé est également le renforcement des compétences des travailleurs de la santé (HCW). MTaI et ses membres forment plus de 2 lakh HCW par an. Le gouvernement et le Healthcare Sector Skill Council (HSSC) de la National Skill Development Corporation (NSDC) ont également fait un travail louable à cet égard, encore plus depuis Covid. Davantage de collaborations entre l’industrie, le NSDC et les leaders mondiaux dans cet espace sont nécessaires pour former les personnes impliquées dans le secteur afin de faire de ce programme un succès retentissant. »

Parlant de l’adoption des technologies numériques dans les soins de santé, Sandeep Gudibanda, PDG et cofondateur de HealthPlix Technologies, a déclaré : « Le lancement d’Ayushman Bharat Digital Mission est sur le point de transformer notre système de santé. En activant Digital HealthID pour chaque citoyen, les médecins auront accès à une vue longitudinale des dossiers de santé des patients pour un meilleur traitement et diagnostic. La disponibilité des données médicales en temps réel réduira considérablement les erreurs médicales et aidera à éviter les tests en double, réduisant ainsi la charge financière. L’approche de la création d’un référentiel de soins de santé complet permet à des startups uniques comme HealthPlix de contribuer et de s’appuyer sur la mission de créer des dossiers médicaux électroniques (DME) pour chaque citoyen du pays. HealthPlix dessert actuellement 1,2% de l’ensemble de la population indienne (1,5 crore de patients uniques) grâce à son logiciel EMR pour médecins basé sur l’IA. »

« Digital HealthID est la colonne vertébrale numérique de l’infrastructure de santé de l’Inde. Les économies émergentes comme l’Inde ont un besoin urgent de numérisation des services de santé et le lancement d’Ayushman Bharat Digital Mission est une initiative bienvenue », a-t-il ajouté.

Parlant de diagnostics abordables, Pallavi Jain, directeur général de Krsnaa Diagnostics, a déclaré : « Rendre des services de diagnostic de qualité accessibles à des prix attractifs et abordables pour le patient du dernier kilomètre, même dans les endroits les plus reculés, a été notre objectif chez Krsnaa Diagnostics. Nous nous félicitons de l’initiative du gouvernement et sommes bien placés et déterminés à fournir et à développer davantage l’infrastructure nécessaire au diagnostic des maladies. Nous visons à soutenir cette mission et à fournir aux gens des services de diagnostic de qualité à des prix très attractifs à travers le pays. »

À l’initiative, Sigal Atzmon, fondateur et PDG de Medix Global a conclu : « La mission d’infrastructure sanitaire d’Ayushman Bharat donnera un coup de pouce significatif à l’infrastructure de santé dans les zones urbaines et rurales. L’intensification des services de santé à domicile contribuerait également à réduire la charge pesant sur l’infrastructure de santé existante. »

