Healthtech News: Dernières nouvelles Healthtech, Indian Healthtech News & Updates

La numérisation des flux de travail en exploitant les données des points de contact, le déploiement de la robotique et des réseaux de neurones peuvent éliminer les goulots d’étranglement, améliorer l’expérience du patient et accélérer les temps de réponse.

En explorant la maintenance prédictive via l’IA, la vision par ordinateur et le traitement d’images, les travailleurs de la santé peuvent passer plus de temps à se concentrer sur les soins aux patients et d’autres activités critiques.

En plus de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité, la surveillance à distance des patients (RPM) améliore l’accès aux données des patients et est dotée de la capacité de fournir des soins de haute qualité à un bassin de patients important avec un risque réduit d’épuisement professionnel. À un TCAC de 12,22%, la taille du marché de la surveillance à distance des patients devrait atteindre 2936,38 millions de dollars d’ici 2025

Bien que les soins de santé indiens aient fait des progrès, il existe des problèmes d’infrastructure fondamentaux tels qu’un ratio patient-lit élevé (5 lits pour 10 000 personnes) et des problèmes de prestation de soins, ce qui a creusé le fossé entre les patients et les prestataires de soins de santé. Ce fossé entraîne en outre une multitude de défis en ce qui concerne les soins traditionnels aux patients – un délai de réponse de la part des soignants, un personnel sujet aux erreurs vérifiant plusieurs fois les patients, ce qui engendre une redondance des processus et la possibilité de passer à côté des critiques des patients. panneaux.

C’est précisément là que RPM revêt une importance immense, non seulement pour les prestataires de soins de santé, mais aussi pour les patients. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online, Ajeya Motaganahalli, CTO, Honeywell Safety and Productivity Solutions, Inde partage des informations sur les avantages du RPM, le scénario de marché et la voie à suivre. Extraits

Pourquoi y a-t-il un besoin de solutions de surveillance en temps réel dans les soins aux patients à distance

La pandémie a jeté davantage de lumière sur l’efficacité du système, car les patients non urgents pourraient être traités à distance avec le même niveau d’attention et de soins. Pour l’autre extrémité du spectre, c’est-à-dire les patients, les principaux points à retenir pourraient bien être classés en quatre grands en-têtes :

Un meilleur accès aux connaissances et aux installations de soins de santé: RPM améliore la capacité des prestataires de soins de santé à s’adresser à un plus grand nombre de patients, qui à leur tour sont désormais plus conscients des processus de soins standard et de plus en plus réceptifs à ceux-ci.

Amélioration de la qualité des soins grâce à la précision et à la prédiction: Impliquant plus directement les soignants avec des données patient pertinentes, RPM permet une procédure opératoire rationalisée qui profite aux soins des patients. Il améliore le comportement des patients en créant un système qui facilite un engagement et une responsabilisation accrus, car les patients ont de plus en plus tendance à prendre le contrôle de leur santé.

L’assurance régulière d’un suivi constant par des méthodes fiables: Les patients ont désormais l’assurance de disposer de systèmes crédibles chargés de suivre régulièrement leur santé et leur bien-être général, complétant ainsi leur rétablissement mental.

Des informations et des commentaires précis et axés sur les données : En raison du fait que le processus RPM est en grande partie complet, les patients sont enrichis d’une plus grande quantité d’éducation, de soutien et de rétroaction et, par conséquent, interagissent étroitement avec le soignant à chaque étape du processus.

Comment digitaliser les processus de soins et automatiser les tâches critiques ?

Un processus de prestation de soins typique implique de nombreux flux de travail de bout en bout tels que la gestion et la coordination des professionnels de la santé, l’intégration des patients, la gestion des cas et de l’utilisation, la collecte de données sur les patients, la surveillance à distance et le bien-être des patients. Ces flux de travail contiennent des informations sur les tâches de routine critiques qui sont essentielles pour les prestataires de soins de santé et les patients. Traditionnellement, ces exercices sont gérés manuellement et représentent un investissement de temps considérable pour le personnel de santé, tout en étant systématiquement sujets aux erreurs.

L’intégration de l’automatisation dans le processus orchestre la façon dont le travail est effectué de manière centralisée et rationalisée. Cela rend le processus d’attribution et de délégation des tâches plus efficace et moins long. La numérisation des flux de travail en exploitant les données des points de contact, le déploiement de la robotique et des réseaux de neurones peuvent éliminer les goulots d’étranglement, améliorer l’expérience du patient et accélérer les temps de réponse. En explorant la maintenance prédictive via l’IA, la vision par ordinateur et le traitement d’images, les travailleurs de la santé peuvent passer plus de temps à se concentrer sur les soins aux patients et d’autres activités critiques.

Comment les solutions technologiques peuvent-elles aider les prestataires de soins de santé à augmenter leur productivité, leur efficacité et à façonner l’avenir de leur organisation ?

L’intervention technologique dans les principaux systèmes de santé a induit précision et cohérence, tout en remodelant les processus et en ouvrant la voie à de futures avancées. Qu’il s’agisse de minimiser les erreurs qui se glissaient auparavant en raison de la fatigue et de l’inattention du personnel au renforcement de la sécurité des solutions de traitement grâce à des procédures opérationnelles avancées et à des recommandations sûres, les autorités ont fait des progrès significatifs dans leur mission de fournir des soins de qualité.

Les technologies d’IA prédictive ont eu un impact sur plusieurs domaines opérationnels et administratifs, permettant une récupération plus rapide des données, une meilleure commande et une facturation plus rapide. Les systèmes d’IA ont mis en place des freins et contrepoids, qui garantissent une probabilité minimale de faute médicale résultant d’un diagnostic incorrect ou d’un faux traitement. La productivité a été améliorée grâce à l’automatisation des processus de diagnostic, car la surveillance des patients en temps réel aide les travailleurs à suivre les divergences, à accélérer les processus et à agir en fonction des commentaires, facilitant ainsi la gestion globale des patients sans compromettre la simplicité et la précision.

Comment les solutions de santé du nouvel âge optimisent-elles le parcours de soins de la vie, tout en offrant une expérience patient toujours exceptionnelle ?

L’avènement de la technologie dans le secteur de la santé remodèle la relation entre les patients, les prestataires de soins de santé et le système de santé. En connectant les patients et les prestataires de soins de santé, les traitements peuvent être améliorés grâce à des données 24h/24, collectées en temps réel. Ces informations précises aident les prestataires de soins de santé à élaborer un plan d’action immédiat, à prévoir les tendances pour anticiper les événements et à résoudre les problèmes de manière proactive.

En substance, les soins de santé peuvent se transformer lorsque toutes les parties prenantes sont responsabilisées en utilisant des outils numériques à chaque étape de leur parcours. Les solutions contemporaines ont le potentiel d’optimiser le parcours de vie des patients grâce à une amélioration de la qualité des soins de santé, un meilleur accès à un traitement de qualité et à une assurance grâce à un retour d’information périodique rendu possible par l’utilisation de technologies de précision. Un résultat crucial de ceci est le fait que les patients se sentent plus impliqués dans leur processus de traitement, car les canaux de communication se sont multipliés, redéfinissant ainsi l’écosystème de la santé. Ergo, une nouvelle approche intégrée du déploiement des soins de santé, rationalise les processus, prévient les escalades et améliore la qualité de vie globale.

