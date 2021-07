HealthTech Startup Eka.Care obtient un financement de démarrage de 4,5 millions de dollars d’investisseurs providentiels en démarrage

La plateforme a été fondée en décembre 2020 par les anciens co-fondateurs de Goibibo

Eka.Care, une plateforme de soins de santé connectée, a levé 4,5 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par des investisseurs providentiels et en démarrage. Le tour comprenait des investisseurs providentiels comme Deep Kalra, fondateur, MakeMyTrip, Ashish Kashyap, fondateur, INDMoney, Rajesh Magow, co-fondateur, MakeMyTrip, Kunal Shah, fondateur, Cred, Abhishek Begerhotta, fondateur, 314e Corporation), Sujeet Kumar co-fondateur , Udaan, Gaurav Munjal, co-fondateur, Unacademy, Shashank Kumar, co-fondateur, Razorpay, Phanindra Sama, fondateur, redBus, Prakash Sangam, PDG, redBus), Anshuman Bapna, fondateur, Terra.do, Abhishek Goyal, PDG, Tracxn, Aakrit Vaish, PDG, Haptik, entre autres. Des sociétés de capital-risque en phase de démarrage – 3one4Capital, Eximius Ventures et Speciale Invest ont également participé au tour.

Aujourd’hui, la majeure partie de notre vie tourne autour des solutions numériques, qu’il s’agisse de divertissement, de finance, de voyage ou de social, a déclaré Vikalp Sahni, fondateur et PDG d’Eka.Care. Ces outils sont disponibles du bout des doigts, a-t-il ajouté.

« Malheureusement, la numérisation des soins de santé en Inde est à la traîne. Notre vision est d’apporter un changement dans la façon dont les soins de santé sont fournis dans le pays en créant des outils pour les fournisseurs de soins de santé et les patients. Chez Eka.Care, nous pensons qu’une plate-forme de haute technologie médicale pour l’engagement dans les soins de santé peut conduire à de meilleurs résultats pour la santé. Je suis reconnaissant envers nos investisseurs qui ont choisi de nous soutenir dans cette mission », a déclaré Sahni.

Les prestataires de soins de santé et les patients ont besoin d’un soutien technologique pour s’adapter au changement que traverse le secteur de la santé dans le pays, a déclaré Deepak Tuli, co-fondateur et COO, Eka.Care. La plate-forme élabore des solutions pour s’adapter à l’évolution des besoins, a noté Tuli.

« Les dossiers de santé sont la principale exigence pour une meilleure économie de la santé. En Inde, nous ne sommes pas habitués à stocker numériquement les dossiers de santé, ce qui entraîne des tests répétés inutiles et les patients finissent par payer le coût plus élevé de leur traitement. Nous avons pour mission d’introduire un changement de comportement en enregistrant les dossiers de santé dans un coffre-fort numérique d’Eka.Care pour le mieux-être de chaque patient », a-t-il ajouté.

Eka.Care est en train de construire une plate-forme sécurisée à pile complète pour les prestataires de soins de santé afin de faciliter un meilleur suivi et un meilleur rapport des résultats pour les médecins et les patients, a déclaré la plate-forme dans un communiqué. La plate-forme offre des fonctionnalités telles que la gestion des rendez-vous, une communication sans tracas entre le médecin et les patients, des ordonnances numériques basées sur l’IA qui réduisent les erreurs et améliorent la qualité des ordonnances, des paiements intégrés et des solutions haut de gamme en clinique et de téléconsultation.

Fondée en décembre 2020, Eka.Care vise à créer un écosystème de soins de santé numérique et connecté entre les prestataires de soins de santé et les patients pour de meilleurs résultats de santé. La plate-forme, disponible en 12 langues, permet à chaque famille indienne de créer plusieurs profils de santé, de stocker des dossiers de santé tels que des tableaux de vaccination pour les enfants, des jalons de développement, des ordonnances, des rapports de laboratoire, des analyses et permet de partager des dossiers avec des prestataires de soins de santé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.