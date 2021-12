Hear ($ LSTN) Augmentation de l’utilitaire de jetons pour offrir une remise massive sur la vente de musique NFT

Îles Vierges britanniques, 22 décembre 2021 – Suite à une vague de communauté réussie à Launchpool, avec 2,7 millions de jetons mis en jeu par plus de 3 000 portefeuilles d’une valeur de 9,4 millions de dollars, Tony Hollingsworth, PDG de Listen Campaign a annoncé une augmentation massive des services publics LSTN en dollars , incluant une remise de 50% sur Listen NFT.

« Nous sommes très satisfaits des ventes privées de Listen Tokens ($ LSTN) », a déclaré Hollingsworth. « Après l’augmentation initiale, nous sommes revenus à la demande de la communauté Launchpool pour une augmentation totale de 750 000 $ et 350 000 $ supplémentaires en Infinity Pad. Avec l’avènement de Lightning et d’IDO, nous avons décidé de récompenser nos fidèles détenteurs et de redonner à travers cette énorme remise. »

Écoutez les collections NFT

La vente NFT lancera une collection NFT sans précédent avec des performances inoubliables de grands artistes comme Stevie Wonder, Sting, Bob Dylan, David Bowie, BB King, George Michael, Jon Bon Jovi, MC Hammer et des dizaines d’autres.

En plus des remises disponibles, les détenteurs de tokens LSTN $ ont une chance de gagner 1 des 50 paires de billets pour le visionnement privé de l’événement « Listen Live » au Los Angeles Coliseum du 20 au 22 juin, mettant en vedette des dizaines de films et de musique. étoiles.

« Afin de récompenser nos détenteurs les plus fidèles », a poursuivi Hollingsworth, « ceux dont les enjeux sont plus élevés bénéficieront de remises plus importantes, mais nous ferons plus, notamment en organisant des enchères ouvertes uniquement pour les détenteurs de $ LSTN, des avantages de pari, des concours et des prix à compté. »

La plateforme Listen Campaign a une portée annuelle de 500 millions de personnes

Les NFT Listens font partie de la campagne Listen, une campagne mondiale de diffusion dans 200 pays, 9 langues et programmée pour toucher plus de 500 millions de personnes. La campagne Listen bénéficiera à un milliard d’enfants vulnérables et défavorisés dans le monde. Les jetons eux-mêmes seront soutenus par une campagne de marketing et de publicité massive.

Équipe record

L’équipe derrière la campagne Listen est dirigée par Tony Hollingsworth, qui a créé neuf des plus grandes campagnes au monde, dont « Nelson Mandela 70th Anniversary Tribute » et « The Wall : Living in Berlin ». Ils apporteront leur expérience à la campagne Listen d’une décennie.

Alors que l’équipe se prépare pour le lancement, elle a aligné son IDO Launchpad final avec Lightning pour augmenter encore le nombre de détenteurs de jetons, de partisans du projet et de membres de la communauté.

L’achèvement imminent de l’audit de sécurité sera suivi d’une forte promotion et exécution du lancement de TGE et NFT à travers le programme « Écoutez et achetez des objets de collection ».

LCAS, construit sur le flux

Listen a construit sa plate-forme à partir de zéro pour rendre l’achat de NFT aussi facile que possible pour un public non crypté. Il est construit au-dessus de la blockchain Flow, il est donc plus rapide, permet les paiements fiduciaires natifs avec des cartes de crédit ordinaires et entraîne des frais de transaction moins élevés. Flow est également plus écologique qu’Ethereum.

Écoutez les chaînes officielles

Site Web : www.listentoken.com

Télégramme : https://t.me/listenNFT