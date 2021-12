Hearn pense à un Golovkin vs. Andrade

Gennady Golovkine affrontera le 29 décembre au Japon le local Ryota murata. Certains fans ont insisté sur le fait que le Kazakh méritait un troisième combat contre Saúl « Canelo » Álvarez.

Eddie Hearn a surpris en mettant sur la table d’autres possibilités d’avenir pour « GGG », s’il devait battre Murata.

«Après le combat de Murata, si Gennady gagne et que le troisième combat avec Canelo n’a pas lieu, la prochaine étape consiste à s’unifier encore plus. Si tu es Gennady, ça veut dire que tu n’as que Charlo et Demetrius »Hearn a déclaré.

Comme Golovkin, Andrade boxe régulièrement lors des soirées diffusées par DAZN, il semble donc que le promoteur britannique ait un match en tête entre le champion du monde IBF des poids moyens et son homonyme WBO.