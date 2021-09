Heart Analyzer pour iPhone et Apple Watch mis à jour avec de nouveaux rapports cardiaques, une assistance de la fréquence respiratoire, plus

Heart Analyzer pour iPhone et Apple Watch est l’un des meilleurs et des plus puissants moyens de visualiser les données de santé collectées par votre Apple Watch. Une nouvelle mise à jour de Heart Analyzer apporte aujourd’hui une variété de nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’application, y compris de nouveaux rapports cardiaques, un Heart Home repensé, et plus encore.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Heart Analyzer puise dans les données collectées par votre Apple Watch et présente ces données de diverses manières uniques et perspicaces. L’application peut afficher des données telles que la saturation en oxygène du sang, la fréquence cardiaque, les résultats ECG et bien plus encore.

Heart Analyzer est spécialement conçu pour Apple Watch, en utilisant vos données de fréquence cardiaque pour produire des graphiques, des métriques et des rapports étonnants sur des données dont vous ne saviez même pas qu’elles étaient là ! En exploitant toute la puissance de l’Apple Watch et de toutes les données qu’elle mesure sur l’application Santé, Heart Analyzer peut vous aider à comprendre vos données et à identifier les tendances personnelles.

La mise à jour d’aujourd’hui de Heart Analyzer se concentre sur de nouvelles façons d’afficher les données avec Heart Reports et un Heart Home repensé. Heart Reports et Heart Home sont tous deux personnalisables et vous permettent de choisir des métriques et des échelles de temps. La mise à jour ajoute hélas la prise en charge de la fréquence respiratoire et de la récupération intelligente de la fréquence cardiaque.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour d’aujourd’hui pour Heart Analyzer :

Nouveaux rapports cardiaques – Avec des métriques et des échelles de temps personnalisables Accueil cardiaque repensé – Y compris de nouvelles métriques et options de configuration Prise en charge de la fréquence respiratoire – Suivez cette métrique directement sur le tableau de bordRécupération intelligente de la fréquence cardiaque – Obtenez des temps intelligents de récupération de la fréquence cardiaque d’entraînementZones de fréquence cardiaque personnalisées Exportez les données de fréquence cardiaque vers . Fichiers CSV Vue du calendrier mise à jour Vue de comparaison ECG mise à jour

Heart Analyzer est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et Apple Watch avec des achats intégrés.

