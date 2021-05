Heart: l’épisode “ Breaking The Band ” sera présenté en première sur Reelz ce week-end

“Coeur: Briser le groupe” sera présenté en première le dimanche 23 mai à 20 h HE / 17 h HP le Reelz.

CŒUR co-fondateurs Steve Fossen et Roger Fisher, avec son frère et chef de groupe Michael Fisher, révèle l’histoire remarquable du parcours du groupe vers le succès et comment les sœurs Ann et Nancy Wilson a rejoint le groupe et a changé l’histoire du rock. Réputé pour les succès des années 1970 “Fou de toi” et «Barracuda», l’histoire de CŒUR comprend un feuilleton à double histoire d’amour intra-groupe qui s’est terminé par des ruptures explosives qui ont anéanti le rêve du groupe original. Mais comme le Pêcheur frères et Fossen expliquez, ce ne sont pas seulement des triangles d’amour tordus et une série d’infidélités qui ont brisé le groupe; il y avait aussi des affrontements créatifs, du burn-out et des égos en plein essor qui ont fait des ravages.

La chute de l’original CŒUR la gauche Ann et Nancy libre d’emmener le groupe dans le monde féroce de la superstard du rock grand public où ils se réinventeraient avec différents membres du groupe, menant à leurs ballades de puissance des années 1980, y compris le sommet des charts “Seule”.

On dit que le temps guérit toutes les blessures mais dans le cas d’un brisé CŒUR, l’amertume de la rupture durerait des décennies. Même si le groupe d’origine a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, ils n’interpréteraient qu’une seule chanson ensemble et écouteraient le Pêcheur frères comment même une simple photo de groupe était un exploit insurmontable.

“Briser le groupe” est produit par Pomme de terre, partie de Studios ITV.



