Heart ne travaille pas sur la nouvelle musique pour le moment, déclare Ann Wilson

Ann Wilson a dit Kyle Meredith dans une nouvelle interview pour laquelle il n’est pas prévu de CŒUR pour travailler sur de la musique fraîche dans un avenir immédiat. “Non. Pas pour le moment”, dit-elle (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). «Nous n’avons pas écrit ensemble depuis un moment. [Nancy Wilson, HEART guitarist and Ann‘s sister] vit dans la région de San Francisco, et je vis en Floride, et les moments où nous nous voyons sont les moments où CŒUR des visites. Et, bien sûr, pour la dernière année, CŒUR n’a pas pu tourner [due to the coronavirus pandemic], donc je ne l’ai pas vue depuis un moment.

“Ce qui se passe, c’est qu’elle vit sa vie, et je vis la mienne,” Ann expliqué. “Et elle collabore avec des gens vraiment cool [on other projects], et moi aussi. Alors quand le moment sera venu, j’imagine que nous allons écrire ensemble ou nous prendrons certaines de ces chansons qu’elle écrit et j’écris et je les ferai avec CŒUR. Alors, oui, il y aura une collaboration dans le futur – d’une sorte. “

Plus tôt dans le mois, Ann a sorti un autre nouveau single, “Aile noire”. C’est l’une des nombreuses chansons du CŒUR chanteuse enregistrée l’automne dernier à Seattle avec l’aide de musiciens locaux, y compris CŒUR bassiste Andy Stoller et claviériste Dan Walker. En plus de “Aile noire”, Wilson enregistré “Cœur tendre” ainsi que des couvertures de Steve Earlede “La révolution commence maintenant” et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Le coq”, tous trois déjà sortis en singles, plus un autre original, “Le marteau”, qui est sorti en février.

Nancyle premier album solo de “Vous et moi”, sortira le 7 mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement dans son home studio californien, travaillant à distance avec des membres du groupe et des invités spéciaux.

CŒUR a fait une tournée en Amérique du Nord à l’été 2019 après une méchante scission qui a gardé le Wilson sœurs se sont éloignées pendant trois ans.

Ann et Nancy eu une brouille pendant CŒURtournée 2016, quand Annmari de Dean Welter a été arrêté pour agression NancyLes jumeaux alors âgés de 16 ans dans une altercation dans les coulisses lors d’un concert près de leur ville natale de Seattle. Il a plaidé coupable à deux accusations de voies de fait moins graves pour éviter une peine d’emprisonnement.

Après avoir complété CŒURtournée de 2016, Nancy formé un nouveau groupe appelé ROADCASE ROYALE et a sorti un album, “Tout d’abord”. ROADCASE ROYALE présentait trois membres de CŒUR de même que Liv Warfield de Princede NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE groupe et son guitariste Ryan Wilson.

Annalbum solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.



