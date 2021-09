Heart Partío : nouvelle première ! une marguerite

in

Aujourd’hui nous vous présentons une chanson que vous aviez sûrement entendue auparavant et par de nombreux artistes, de nombreuses versions mais gageons que vous n’aviez pas entendu cette collaboration, ni plus ni moins que Margarita la déesse de la cumbia avec les Rumberos.

Aujourd’hui, nous voulons vous montrer comment cette nouvelle version est entendue et c’est que Margarita la déesse de la cumbia, une artiste talentueuse qui est définitivement une star nationale a décidé de bien commencer le mois national et de nous offrir cette merveilleuse chanson en collaboration avec les Rumberos. La chanson s’appelle corazón partío, et c’est une collaboration des Rumberos avec la star Margarita, la déesse de la cumbia.

Rial a été créé le 2 septembre et aujourd’hui Super à 100 000 vues sur la plate-forme YouTube.

Vous verrez Margarita la déesse de la cumbia comme une reine à cheval avec sa tenue classique qui nous captive toujours et nous incite à être si fiers de notre patrie et plus encore en ce mois mexicain.

Ce que nous devons dire, c’est que cette nouvelle chanson, cette nouvelle version du cœur brisé a un peu d’influence du flamenco et de la musique espagnole. https://youtu.be/AixK4h_fbXc