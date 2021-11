‘Heartaches’: Le Patsy Cline a manqué ce pays

C’est une parodie statistique que Patsy Cline n’a jamais eu autant qu’un single dans le Top 30 au Royaume-Uni au cours de sa trop courte vie. En effet, la reine de la country n’avait que deux 45 qui ont fait le palmarès britannique avant son décès en 1963, et « Fou » n’y est devenu un single du Top 20 qu’en 1990.

Mais quand elle a fait les best-sellers avec le deuxième de ces singles, via son label britannique Brunswick (détenu à l’époque par la branche britannique de sa société américaine, Decca), c’était ironiquement avec une chanson qui n’a pas fait le pays des États-Unis. graphique du tout. La chanson était « Crèmes de cœur », écrit par Al Hoffman et John Klenner et publié plus de 30 ans plus tôt en 1931.

Le chef d’orchestre Guy Lombardo a eu du succès avec sa version de la chanson cette année-là, et il a été relancé dans diverses versions en 1947. Harry James, Jimmy Dorsey et Eddy Howard ont tous fait la liste des best-sellers de Billboard avec la leur, mais le chef du groupe de danse de Chicago, Ted Weems, les a tous surpassés. , passant 13 semaines épiques au n°1 dans une sortie 78 tours sur Victor, avec le sifflement d’Elmo Tanner. Les ventes ont été estimées à quelque deux millions d’exemplaires.

« Heartaches » était une composition avec des paroles amoureuses, mais sur l’interprétation de Cline, cela contrastait avec un arrangement désinvolte. Son manque de succès avec le single à la radio country était révélateur d’une sensation plus pop, qui l’a emmené au n ° 73 sur le Hot 100.

Ce son était peut-être plus en accord avec le public transatlantique, et ainsi la chanson est entrée dans le classement britannique à 50 positions le 29 novembre 1962 au n°48. Avec « Lovesick Blues » de Frank Ifield au n°1, Les Beatles grimpaient pour la première fois les best-sellers avec « Aime-moi faire. » Les autres débutants de Cline dans les charts comprenaient Bobby Darin avec « Visage de bébé, » Brenda Lee avec « Se balancer autour de l’arbre de Noël » et Elvis Presley avec « Retour à l’expéditeur ».

« Heartaches » a fait une bonne ascension la deuxième semaine au n ° 34, mais son prochain passage au n ° 31 s’est avéré être son meilleur classement en cinq semaines.

