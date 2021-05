Heartbreak or glory: une histoire du Real Madrid et des courses au titre de la dernière journée de la Liga

Ce week-end, la course au titre de la Liga 2020-21 sera décidée lors d’une finale dramatique.

La défaite de Barcelone face au Celta Vigo a réduit ce qui était autrefois une course de quatre chevaux à deux rivaux locaux. Le Real Madrid accueillera Villarreal à l’Alfredo Di Stefano tandis que l’Atletico Madrid se rendra au Real Valladolid de Ronaldo Nazario. Sur le papier, les chances sont fortement favorables aux dirigeants actuels. Bien que Valladolid ait tout à jouer pour se diriger vers le dernier match de la saison, ils se battent pour leur vie dans l’élite et n’ont pas gagné de match depuis début mars.

Villarreal, quant à lui, lutte pour une place dans les spots européens et a un dossier compétitif contre le Real, même lorsqu’ils sont les visiteurs. Néanmoins, l’Atleti sait qu’une erreur donne l’avantage aux champions en titre et, comme ils l’ont presque découvert le week-end dernier, aucun match n’est acquis cette saison.

Depuis l’avènement de la saison de 38 matchs dans les années 1980, ce sera la 11e fois que la Liga se rendra au dernier jour avec tout pour jouer. Atleti gardera de bons souvenirs la dernière fois qu’il occupait ce poste, remportant son premier titre de champion en 18 ans avec un nul 1-1 contre Barcelone en 2014. Le Real Madrid, ayant été impliqué dans beaucoup plus de combats du dernier jour que Atleti, ont une histoire beaucoup plus mitigée.

Rapport du blanchisseur

Le Real a remporté trois titres de champion lors de la dernière journée, le dernier à venir il y a trois ans lorsque le but précoce de Cristiano Ronaldo contre Malaga a propulsé Los Blancos sur la bonne voie pour un 33e titre de champion. Avant cela, il y a eu beaucoup de chagrin.

La toute première course au titre de la dernière journée dans l’ère des 38 matchs a eu lieu en 1991-92. Le Real Madrid était en tête du classement de la semaine de match 7 jusqu’au dernier match de la saison. Ils avaient évité la défaite contre leur principal rival pour le titre, Barcelone et avaient besoin soit d’une victoire, soit d’égaler le résultat de Barcelone pour décrocher un sixième titre de champion en sept saisons. Le milieu de table de Tenerife se dressait sur leur chemin, dirigé par l’ancien milieu de terrain du Real Jorge Valdano. Les premiers buts de Fernando Hierro et Gheorghe Hagi signifiaient que l’avance de Barcelone sur l’Athletic Bilbao ne comptait pas beaucoup dans la course au titre de la ligue, même lorsque Quique Estebaranz a réussi à récupérer un but pour Tenerife.

Il semblait certain que c’était le jour du Real jusqu’à la 77e minute. Une course mazy de Tenerife s’est terminée par un centre dangereux devant la surface du Real Madrid. La confusion entre Rocha et Buyo s’est terminée avec le ballon au fond des filets du Real et tout d’un coup, le titre s’échappait de Madrid. Dès le coup d’envoi suivant, Tenerife a réussi à isoler un défenseur du Real en haut du terrain et l’a poussé dans une décision plutôt étonnante, lançant une balle haute vers Buyo dans le but. Pris hors de sa ligne, Paco était seulement capable de frapper le ballon, mais seulement dans le chemin du Pier Lugi en cours d’exécution pour frapper à la maison pour 3-2.

Pier a été expulsé vers la fin du match, mais le mal était déjà fait et le Real Madrid a massacré un titre de champion qu’il semblait destiné à gagner. La saison suivante, les rôles s’inversent un peu alors que le Real Madrid a pris le contrôle de la course au titre tardivement. À trois jours de la fin, Barcelone a été battu dans des circonstances dramatiques contre le Celta Vigo, ce qui signifie que le match nul sans but du Real avec Osasuna était suffisant pour les amener au sommet de la ligue. Deux victoires successives ont suivi, mais l’écart est resté juste un point lorsque la 38e journée a débuté un après-midi de juillet.

Les Blancos ont de nouveau été jumelés à Tenerife, une chance de corriger les terribles torts de la saison précédente. Malgré le petit écart, Cyruff avait déjà cédé publiquement le titre à Madrid ainsi qu’au milieu de terrain vedette Michael Laudrup lorsque Barcelone lui-même avait perdu Tenerife. Le Real Madrid ne le laisserait sûrement plus échapper …..

Certains officiels renommés du Barca ont suggéré que Tenerife reçoive la Croix de Saint-Jordi tandis que Guardiola a promis le statut de socis honoraire. Cet été-là, Tenerife a reçu un accueil retentissant en jouant le trophée Gamper au Camp Nou. Le Real n’a pas été impliqué en 1993-94, mais Barcelone a de nouveau été les bénéficiaires alors que le match nul de Depor à Valence a une fois de plus remis la gloire du dernier jour à La Blaugrana.

Suite à ces premiers cauchemars, le disque commence à sourire un peu pour le Real. En 2002-03, Los Blancos a infligé un chagrin familier des années 90 à la Real Sociedad, arrachant la couronne le dernier jour après que La Real ait perdu contre le Celta Vigo et que Madrid se soit débarrassé de l’Athletic Bilbao. La cinquième fois que la Liga est allée en finale est de loin la plus tristement célèbre.

Barcelone, après avoir remporté les deux titres précédents avant 2006/07, a dominé le début de la procédure en remportant dix de ses 14 premiers matches. À l’approche des vacances de Noël, ils avaient quatre points d’avance sur le Real Madrid et deux devant Séville, deuxième, qui avait connu un début de campagne historique. La nouvelle année a vu un effondrement brutal de la forme pour les Catalans et une hausse pour le Real. Lentement, le fossé s’est refermé.

Bien que le titre soit allé jusqu’au dernier jour, c’était presque décidé la semaine précédente. Barcelone a joué contre l’Espanyol à domicile tandis que le Real Madrid s’est rendu à Saragosse. Pendant une heure et demie, la première place a changé plusieurs fois de mains avec Barcelone derrière, puis le Real Madrid derrière et Barcelone revenant pour mener l’Espanyol. Dans les 60 dernières secondes du temps réglementaire, Ruud Van Nistelrooy a égalisé le match contre Saragosse presque exactement au même moment où Raul Tamudo a marqué le but le plus emblématique de l’histoire du football espagnol et est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l’Espanyol.

Le chroniqueur de soutien à l’Espanyol Tomás Guash a probablement décrit le drame le mieux dans son rapport d’après-match: “C’était la merde du siècle – un orgasme hurlé de toutes vos forces.” Guash écrivait un livre sur Tamudo cet été-là, tandis que les ventes de t-shirts et de foulards portant le numéro 23 de Tamudo montaient en flèche.

AS, quant à lui, est allé avec le titre plus sûr notable de «Merci Espanyol» tandis que Mundo Deportivo a prié pour un miracle de style réel à travailler contre Los Merengues lors de la dernière journée de match. Cela a failli arriver aussi, Majorque était en tête jusqu’à la 67e minute lorsque Jose Antonio Reyes a égalisé et Madrid a inversé le score pour décrocher une 30e couronne espagnole.

Pour le Real Madrid, cela nous amène pratiquement à nos jours. En dehors de 2016/17, ils ont laissé filer le titre en 09/10 et 14/15 tandis que la courageuse riposte en 2015/16 s’est avérée trop peu, trop tard. Cela a été une histoire de chagrin ou de gloire jusqu’à présent et il est peu probable que cela change ce week-end.