“ Heartbroken ”, déclare Satya Nadella, PDG de Microsoft, alors qu’il s’engage à soutenir l’Inde dans le cadre de la deuxième vague déchaînée du COVID-19

Satya Nadella sur la deuxième vague COVID: Alors que l’Inde se bat contre une deuxième vague très dangereuse et beaucoup plus importante du coronavirus, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’est adressé à Twitter pour dire qu’il avait le cœur brisé par la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Ajoutant qu’il était heureux que le gouvernement américain ait décidé de se mobiliser pour aider l’Inde, il a déclaré que Microsoft continuerait également à aider dans les efforts de secours en utilisant sa voix, ses ressources, sa technologie, ainsi que le soutien à l’achat d’oxygène critique. dispositifs de concentration.

J’ai le cœur brisé par la situation actuelle en Inde. Je suis reconnaissant que le gouvernement américain se mobilise pour aider. Microsoft continuera d’utiliser sa voix, ses ressources et sa technologie pour soutenir les efforts de secours et soutenir l’achat d’appareils de concentration d’oxygène critiques. – Satya Nadella (@satyanadella) 26 avril 2021

L’année dernière, au milieu de la première vague du nouveau coronavirus, Microsoft avait intégré dans son navigateur Bing un robot IA qui permettrait aux gens de s’auto-évaluer s’ils risquaient d’avoir contracté l’infection COVID-19. Redmond avait également lancé un traqueur de coronavirus Bing pour offrir des consultations en ligne en s’associant à plusieurs fournisseurs de soins de santé en ligne comme Practo, Apollo Hospitals, etc., et il avait personnalisé son traqueur Bing COVID-19 pour fournir des informations dans les langues régionales indiennes pour aider le public indien.

Notamment, le tweet de Nadella est intervenu quelques heures après que l’administration américaine a annoncé qu’elle enverrait les matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins COVID-19 en Inde après que le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval s’est entretenu dimanche avec son homologue américain Jake Sullivan. Au cours des dernières semaines, l’Inde avait été confrontée à des problèmes dans la fabrication du vaccin Covishield, car les États-Unis avaient restreint l’exportation des matières premières nécessaires pour le vaccin, affirmant qu’ils suivraient une politique «Les Américains d’abord».

Cependant, alors que les cas en Inde continuaient d’augmenter, la pression s’est montée sur les États-Unis pour qu’ils viennent en aide à l’Inde, l’administration Biden faisant l’objet de critiques de la communauté mondiale. Le soutien mondial que l’Inde a vu dans ce dossier, du moins dans une certaine mesure, est dû au fait que depuis que les vaccins ont été approuvés en Inde, le pays a non seulement mené une vaste campagne de vaccination, mais a également fourni des vaccins à diverses conditions diplomatiques aux pays qui en ont besoin en grand nombre.

Maintenant, cependant, les États-Unis ont décidé de fournir l’aide indispensable à l’Inde juste avant que le pays ne soit prêt à intensifier sa campagne de vaccination à partir du 1er mai pour permettre à toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner. La décision de l’administration Biden est largement appréciée.

