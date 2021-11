Hearthstone Fracture In Alterac Valley Card Reveal: Rokara, le héros guerrier valeureux

La prochaine extension de Hearthstone, Fractured In Alterac Valley, oppose enfin Alliance à Horde. C’est un moyen de rassembler tous les différents personnages mercenaires qui se sont progressivement construits au cours de l’année, et cela signifie en partie de nouvelles cartes Héros basées sur chacun des 10 personnages. Parmi ceux-ci se trouve le Warrior Rokara.

Les cartes Héros dans Hearthstone sont des Légendaires de classe avec de grands effets qui changent la donne. Ils remplacent entièrement votre héros, vous accordant généralement un puissant cri de guerre et améliorant considérablement votre pouvoir de héros. Dans le cas d Rokara le Valeureux, cela signifie équiper une force imparable 5/2, qui écrase les serviteurs ennemis sur votre adversaire comme des balles de croquet. Son pouvoir de héros amélioré, Grand Chelem, utilise le nouveau mot-clé Honourable Kill. Il peut toujours infliger 2 dégâts, mais si vous infligez la mort à un serviteur, vous gagnerez également 4 points d’armure. Cela en fait une solide combinaison d’attaque et de défense qui peut vous aider à durer jusqu’en fin de partie.

Galerie

Pour ceux qui ont prêté attention aux révélations de la carte Hearthstone avant la vallée d’Alterac, vous remarquerez peut-être que la nouvelle arme 5/2 de Rokara est une image miroir d’une autre carte de héros légendaire. La carte Paladin Lightforged Cariel est livrée avec sa propre arme, une arme 2/5 appelée The Immovable Object. Ainsi, la force irrésistible de Rokara s’associe thématiquement à l’objet immobile de Cariel. C’est par conception, car Blizzard a l’intention d’avoir une sorte de rivalité dans cette extension finale :

Rokara avait fait ses preuves maintes et maintes fois. Chaque fois qu’elle a été testée, elle a relevé le défi sans perdre une miette. À chaque défi, elle visait plus haut. Elle avait acquis une réputation au sein de la Horde en tant que Guerrière imparable. Alors qu’elle regardait le champ de bataille, elle fixa les yeux sur l’immobile Cariel. Il n’y avait qu’une seule façon de voir ce qui se passerait quand ils se rencontreraient.

Après le mini-set Deadmines, Warrior a été une classe particulièrement puissante. Pirate Warrior était déjà un deck relativement solide grâce à la quête Warrior Raid the Docks, et il est devenu encore plus fort avec l’ajout de nouvelles cartes clés comme Mr. Smite et Defias Cannoneer. Il est difficile de dire si Rokara the Valorous s’intégrera dans une nouvelle version de Pirate Warrior, ou si cela aidera à définir son propre archtype séparé.

Fractured In Alterac Valley demande aux joueurs de prêter allégeance à l’Alliance ou à la Horde en se connectant et en réclamant un légendaire doré gratuit représentant les deux côtés. Cela déterminera votre côté du conflit pendant l’extension Alterac, lorsque vous obtiendrez des quêtes spéciales pour construire l’honneur de votre côté. Le chef de la faction gagnante sera immortalisé sous la forme d’une carte Diamant. Des forfaits de pré-achat sont maintenant disponibles.

