Heart’s Ann Wilson annonce les dates de sa tournée solo aux États-Unis en août 2021

CŒUR‘s Ann Wilson se lancera dans une courte tournée solo en août. Le trek débutera le 14 août à Alexandrie, en Virginie, et comprendra des dates dans le Maryland, le New Jersey, New York et le New Hampshire, avant de se terminer par une soirée de deux nuits au City Winery New York.

WilsonLa tournée de ‘s la verra également se produire lors d’un concert à Northwell Health au Jones Beach Theatre pour commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Tous les profits de l’événement du 21 août seront versés au Fondation du tunnel vers les tours, qui fournit des logements sans hypothèque aux familles de premiers intervenants depuis plusieurs années. Sont également programmés VOYAGE, BANDE DE STEVE MILLER, Jean Wyclef et Jean Fogerty, entre autres.

Fondation du tunnel vers les tours fera don de billets aux premiers intervenants, au personnel militaire et aux familles Gold Star.

Ann Wilson Dates de la tournée 2021 :

14 août – Alexandria, VA @ The Birchmere



15 août – Annapolis, MD @ Maryland Hall



17 août – Albany, NY @ The Egg



18 août – Hampton, NH @ Hampton Beach Casino



20 août – Atlantic City, NJ @ Sound Waves au Hard Rock Hotel & Casino



21 août – Wantagh, NY @ Jones Beach Theatre (Concert “Never Forget” de la Fondation Tunnel To Towers)



23 août – New York, NY @ City Winery



24 août – New York, NY @ City Winery

En avril dernier, Anne a sorti un autre nouveau single, “Aile noire”. C’est l’une des nombreuses chansons que CŒUR chanteuse enregistrée l’automne dernier à Seattle avec l’aide de musiciens locaux, dont CŒUR bassiste Andy Stoller et claviériste Dan Walker. En plus de “Aile noire”, Wilson enregistré “Cœur tendre” ainsi que des couvertures de Steve Earle‘s “La révolution commence maintenant” et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Le coq”, dont les trois sont déjà sortis en single, plus un autre original, “Le marteau”, qui est sorti en février.

Plus tôt dans l’année, Anne a déclaré dans une interview qu’il n’y avait aucun plan pour CŒUR travailler sur de la nouvelle musique dans un avenir immédiat.

CŒUR a fait une tournée en Amérique du Nord à l’été 2019 après une mauvaise séparation qui a Wilson sœurs séparées pendant trois ans.

Anne et Nancy eu une brouille pendant CŒURtournée de 2016, quand Annele mari de Doyen Welter a été arrêté pour agression Nancyles fils jumeaux de 16 ans de l’époque dans une altercation dans les coulisses d’un concert près de leur ville natale de Seattle. Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de voies de fait moins graves pour éviter la prison.

Annel’album solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.



Annonce du #NEVERFORGETConcert pour honorer le 20e anniversaire du 11 septembre, ft @JourneyOfficial, @TheChainsmokers et plus à @NorthwellJBT 21/08, 19h. Prévente pour les membres @Citibank. Billets disponibles 7/9 ! Merci @77WABCradio, @GMC, @HomeDepotFound & @Verizon. https://t.co/rNK3kCUNLK pic.twitter.com/d4y8xSgIFz – Tunnel vers la Fondation Towers (@Tunnel2Towers) 6 juillet 2021

