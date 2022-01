Hearts: Card Game+ et Spades: Card Game+ sur Apple Arcade

Le service d’abonnement aux jeux Apple Arcade a gagné deux nouveaux jeux de cartes aujourd’hui – Hearts: Card Game+ et Spades: Card Game+ sont tous deux disponibles en téléchargement gratuit si vous êtes abonné à Apple Arcade. Chaque jeu peut être joué sur iPhone et iPad et sera immédiatement familier aux fans des jeux populaires.

Les deux titres proviennent du développeur MobilityWare et valent bien un téléchargement. Étant des jeux Apple Arcade, aucun des deux n’a en vue d’achat de publicité ou d’application, ce qui signifie qu’il n’y a absolument rien à faire pour s’amuser ici.

Des développeurs qui vous ont proposé Solitaire par @MobilityWare+, voici deux nouveaux jeux de cartes compétitifs. Préparez-vous à mélanger avec Hearts: Card Game+ et Spades: Card Game+ demain. Choisissez votre deck :

❤️ https://t.co/RODZ54tIjf

♠️ https://t.co/D4z7JcNpVU pic.twitter.com/FrCiGaZKtH – Apple Arcade (@AppleArcade) 6 janvier 2022

Coeurs : Jeu de cartes+

Hearts sur Apple Arcade est un jeu de cartes compétitif classique, et l’intelligence artificielle de MobilityWare garantit que VOTRE jeu a l’avantage concurrentiel, Hearts card master ! Ce jeu Hearts gratuit vous apprendra à jouer avec notre IA intuitive. Notre intelligence artificielle s’adapte à votre style de jeu de cartes Hearts. Le jeu est juste, même si vos adversaires sont des robots intelligents. Mais même si les jouer peut sembler être un défi, la fonction Hearts Heals AI de MobilityWare est à votre disposition et la plus intelligente de toutes ! Les adversaires des robots IA offrent un autre avantage majeur : vous pouvez les jouer hors ligne, donc aucun wifi n’est requis pour jouer à Hearts !

Pique : Jeu de cartes+

Jouez au MEILLEUR jeu de cartes Spades sur votre appareil iOS, créé par MobilityWare, le développeur n°1 de jeux de cartes et de jeux de société ! Spades a un tout nouveau look sur l’Apple Arcade, avec de tout nouveaux objectifs à atteindre ! Nous avons également inclus des tutoriels clairs pour vous aider à apprendre le jeu de pique à votre rythme ! Détendez-vous et entraînez votre cerveau en participant au jeu de pique !

Vous cherchez à vous essayer à l’un ou l’autre de ces jeux ? Hearts: Card Game+ est disponible en téléchargement maintenant, tandis que ceux qui cherchent à prendre Spades: Card Game+ peuvent également l’obtenir ici.

Vous aurez bien sûr besoin d’un abonnement Apple Arcade pour utiliser l’un de ces jeux – le service fait également partie du forfait d’abonnement Apple One.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles. Bien sûr, un contrôleur de jeu n’est peut-être pas très utile ici, mais il existe des tonnes de jeux Apple Arcade qui en bénéficient.

Jouez !

Arcade aux pommes

Jeux illimités, prix unique

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Construire et jouer

Ne laissez pas passer ces superbes ensembles LEGO Mario

Il y a tellement de superbes ensembles LEGO Mario à collectionner, mais certains sont définitivement meilleurs que d’autres. Voici ceux que vous ne devriez vraiment pas laisser passer.