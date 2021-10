Heart’s Nancy Wilson sort “4 Edward With Love”, une version étendue de son hommage à Eddie Van Halen

CŒUR‘s Nancy Wilson a publié “4 Edward avec amour”, une version étendue de son hommage à VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, “4 Edouard”, de son premier album solo, “Toi et moi”.

“Toi et moi” est sorti en mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement en Wilsonle home studio californien de , travaillant à distance avec les membres du groupe et les invités spéciaux.

On lui a demandé si elle avait déjà rencontré Eddie ou visite avec VAN HALEN, Nancy Raconté Musicien australien: “Oh, ouais. Nous avons joué avec VAN HALEN quelques fois au début des années 80 principalement – dans des festivals et juste des concerts que nous ouvrons pour eux. Ces frères, ils étaient hors de contrôle – ils étaient toujours hors de contrôle. C’étaient eux avec qui nous nous retrouvions dans un bar d’hôtel. Et ils étaient, comme, ‘Essayez ce kamikaze.’ Ils ont eu une très mauvaise influence sur nous. Ensuite, ils entraient dans un match de cris, ils étaient tellement hors de cause. Et puis, quelques minutes plus tard, ils se serraient dans les bras : « Je suis désolé, mec. Je t’aime mec.’ Ils étaient vraiment hors du domaine de la normale. Mais pareil sur scène — [they were] juste absolument un groupe de rock incroyable, surtout avec quoi Eddie a inventé.

“Une fois Eddie m’a dit – et j’aime raconter cette histoire – ‘J’aime la façon dont tu joues de cette guitare acoustique'”, a-t-elle poursuivi. “Et je dis : ‘Eh bien, merci. Venant de toi, c’est tout. Pourquoi tu ne joues jamais de guitare acoustique ?’ Et il a dit : “Eh bien, je n’ai pas vraiment de guitare acoustique.” Et j’étais comme, ‘Eh bien, tu le fais bien maintenant, parce que je t’en donne un tout de suite.’ Alors, coupé à l’aube le lendemain matin, et mon téléphone dans ma chambre d’hôtel sonne, et c’est Eddie. Et il dit : ‘Tu dois écouter ça. Écoute ça. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Alors j’étais genre ‘D’accord’. Je n’étais même pas réveillé. Mais il m’a joué au téléphone ce très beau morceau de musique acoustique – un instrument – qui avait des éléments de classique, puis des trucs vraiment rock au milieu, et puis un autre bel éclat mélodique à la fin.

“Alors je dois être celui qui a donné Eddie sa première acoustique. Et quelque part il doit y avoir cette chanson [that he played for me] quelque part enregistré; ça va probablement arriver.

“Donc, ce que j’ai fait, c’est pour lui, je voulais lui rendre la pareille de quelque chose qui était si inoubliable, juste sur un téléphone d’hôtel, qu’il a joué pour moi. Alors [my song is] environ une minute et demie, et ça commence d’une manière très classique, et ça passe à un truc rock. La forme est donc très similaire à ce dont je me souviens vaguement, ce qu’il [played] pour moi. Et j’en suis vraiment fier, et je suis fier de tout.”

Avec son groupe CŒUR, Nancy Wilson a enregistré 16 albums, vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde et compte quatre Grammy candidatures. Elle avait déjà sorti un autre album avec juste son nom dessus, “En direct au magasin de guitare McCabe”, qui l’a capturée en train de jouer une série de reprises et de nouvelles chansons en 1999. Mais elle considère qu’il s’agit de son premier véritable album solo, un mouvement créatif positif au milieu d’une année surréaliste de perte ; la vie pendant le confinement.



