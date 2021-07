Heart’s Nancy Wilson sort le clip de “Walk Away”

CŒUR‘s Nancy Wilson a sorti le clip officiel de la chanson “S’éloigner”. Le morceau est tiré de son premier album solo, “Vous et moi”, sorti le 7 mai via Continuer la musique.

Nancy récemment dit Fusion de Détroit WRIF station de radio sur la peur et les défis de sortir seule et de faire de la musique loin du groupe : “[There was] certainement beaucoup de défi pour moi de bousiller mon courage assez pour être le chanteur, parce que j’avais du mal à essayer de ne pas me comparer à la voix de ma sœur [HEART singer Ann Wilson], parce que sa voix est tellement incroyable. Mais elle m’a en fait donné un bon conseil une fois lorsqu’elle m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas d’être parfait. N’insistez pas sur la perfection. Racontez simplement votre histoire. Et c’est un peu comme ça que je l’ai abordé sur cet album ; Je me suis retrouvé à me souvenir de ce qu’elle m’avait dit. En tant que chanteur, racontez simplement l’histoire. Ne transpirez pas les gros trucs. Racontez simplement votre histoire. Et je me suis vraiment senti à l’aise d’être le chanteur sur celui-ci.”

Elle a poursuivi: “Être écrivain était un peu intimidant d’une certaine manière, car je n’ai écrit que pour CŒUR principalement ou des instrus pour la musique de partition pour le film principalement, donc j’ai dû vraiment revenir à moi-même avant de rejoindre CŒUR – étudiante elle-même. Avant de m’inscrire, j’ai d’abord suivi quelques cours à l’université : écriture créative, théorie musicale et cours de littérature. Je voulais donc apporter cette boîte à outils dans le groupe quand j’ai finalement rejoint le groupe. Je suis donc revenu un peu à la même boîte à outils pour cet album, parce que ce n’était pas la mission pour laquelle écrire CŒUR pour changer; c’était la mission d’écrire pour moi-même. J’ai donc pensé que c’était vraiment édifiant et inspirant de le faire. Et j’ai enfin mon propre studio pour le faire où ça ne dérangera pas du tout la maison. En tous cas, [the way] tout s’est réuni, vraiment, [was] un heureux hasard pour moi.”

“Vous et moi” a été enregistré principalement dans Wilsonle home studio californien de , travaillant à distance avec les membres du groupe et les invités spéciaux. La plupart des morceaux sont des originaux, mais Wilson a décidé d’inclure une poignée de couvertures de quelques-uns de ses favoris, y compris une perspective féminine de CONFITURE DE PERLES‘s “La fille”, un tour émouvant de SIMON & GARFUNKEL‘s “Le boxeur” avec Sammy Hagar, et une couverture éthérée de LES CANNEBERGES‘ “Rêves”, avec Champ de guerre de Liv (Prince) de Nancyle groupe précédent de VALISE ROYALE. Le premier single de l’album était Bruce Springsteen‘s “La montée”, qui a chuté l’automne dernier.

Les huit autres morceaux sont des originaux, principalement des ballades acoustiques, mais il y a aussi des rockers entraînants comme “Fête à la salle de bal Angel” qui comprend un groupe de superstar, y compris Duff McKagan de GUNS N’ ROSES et Taylor Hawkins du COMBATTANTS DE FOO. L’album se termine par une chanson qui capture tout le spectre de la perte, de l’amour et de la rédemption dans une coda instrumentale. Intitulé “4 Edward”, il est Nancyl’hommage à Eddie Van Halen, dont la perte en 2020 pèse toujours lourdement sur la musique.

La chanson titre “Vous et moi”, comme pour plusieurs des chansons de l’album, réunit Wilson avec un collaborateur de longue date Sue Ennis, qui a co-écrit de nombreux CŒURdes classiques avec Nancy et soeur Anne.

Avec son groupe CŒUR, Nancy Wilson a enregistré 16 albums, vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde et compte quatre Grammy candidatures. Elle avait déjà sorti un autre album avec juste son nom dessus, “En direct au magasin de guitare McCabe”, qui l’a capturée jouant un ensemble de reprises et de nouvelles chansons en 1999. Mais Nancy considère qu’il s’agit de son premier véritable album solo, un mouvement créatif positif au milieu d’une année surréaliste de perte ; la vie pendant le confinement.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).