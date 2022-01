Heart’s Nancy Wilson vend les droits du catalogue à Round Hill Music

Musique de la Colline Ronde a acquis une part importante des droits d’auteur du maître et a conclu une entente à long terme pour administrer les revenus des droits voisins du catalogue de Nancy Wilson, chanteur, auteur-compositeur et guitariste acclamé de Temple de la renommée du rock and roll-groupe intronisé CŒUR.

Les principaux faits saillants de l’acquisition comprennent une part importante des droits de CŒUR, qui ont vendu plus de 35 millions de disques dans le monde et ont un total de quatre Grammy candidatures à ce jour. Le catalogue comprend le hit n°1 « Ces rêves » qui a été certifié platine cinq fois. Parmi les autres morceaux classiques du catalogue, citons « Barracuda », « Homme magique », « Seul » et « Fou de toi ».

CŒURLa percée de ‘s est venue en 1975 avec la sortie de leur premier album double disque de platine « Dreboat Annie », qui a généré les hits « Homme magique » et « Fou de toi ». Leur troisième album studio « Petite reine » a atteint le double et le triple platine au Canada et aux États-Unis, respectivement. En 1985, CŒUR ont sorti leur huitième album studio qui a produit le premier single n ° 1 du groupe, « Ces rêves » et a été certifié platine cinq fois et nominé pour un Grammy Award pour « Meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix ».

Wilson, qui a été classée comme l’une des plus grandes guitaristes de tous les temps par Gibson, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013 avec sa soeur Anne. Cette même année, elle et sa sœur Anne, également membre de CŒUR, a reçu une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

Musique de la Colline Rondel’acquisition de comprend une part significative de Nancy Wilsonles droits d’auteur et les droits d’administration du maître artiste sur Nancy Wilsonles revenus des droits voisins.

Le catalogue a une exposition significative au streaming, comprenant 35% du mix des revenus, le reste étant composé de 2% de physique, 7% de téléchargement, 13% de synchronisation et 4% d’autres. Les revenus des droits voisins représentent 39 % des revenus du catalogue. En termes d’exposition géographique, 61 % du chiffre d’affaires provient des États-Unis, tandis que le solde provient d’autres pays.

Les cinq meilleures chansons classées par revenus sont : « Barracuda », « Seul », « Fou de toi », « Homme magique », et « Ces rêves ». Tous les chiffres sont basés sur les déclarations de redevances du catalogue pour les années civiles 2017-2020.

Trevor Bowen, président de la société, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition de Nancy Wilsonle fantastique catalogue de classiques CŒUR des morceaux de toute sa carrière, y compris des chansons de ses albums double et triple disque de platine. Cette importante acquisition offre à l’entreprise une exposition directe à un groupe de rock américain intemporel. »

Josh Gruss, président-directeur général de Colline Ronde, le gestionnaire d’investissement de la société, a déclaré : « Nancy a connu un succès étonnant au cours des 45 dernières années. C’est une icône et la longévité de sa musique témoigne de son incroyable talent. »

Nancy Wilson a commenté : « Je suis honoré de travailler avec les bonnes personnes de Colline Ronde et j’attends avec impatience une relation de travail continue. »

