Heat présente les identifiants – AS.com

Ce qui a été fait lors du premier match, une démonstration de puissance et de caste des champions, n’a pas servi à intimider une autre des équipes qui vont se battre dans la Conférence Est. Ils venaient de battre facilement les Nets par Durant et Harden sans Kyrie Irving, mais à la maison du Heat ils ont trouvé un autre scénario. Les Bucks, l’équipe qui défend le titre, ont pris une très sérieuse correction. 42 points de différence dans un match qui n’est pas sorti pour jouer. Le résultat, 137-95, est un coup dur pour la bonne gueule qu’ils avaient montrée en ouverture de saison, non seulement avec le sourire après la remise des bagues mais aussi avec l’éclat de leurs yeux et la couleur de l’été.. La lumière s’est soudainement éteinte lorsqu’ils ont sauté sur la piste de la célèbre FTX Arena et il est maintenant temps de la récupérer. Ordago bat.

Ces Heat ne sont pas ceux qui vont surprendre car seulement avec les noms ils font déjà peur. L’échange pour reprendre Kyle Lowry est largement considéré comme le meilleur coup de l’été, et ils ont également gagné un joueur clé parmi ceux qui ont été proclamés champions avec les Bucks : PJ Il y a un an, ils étaient en finale de la bulle, le qu’ils perdu contre les Lakers, même si c’était il y a deux ans. Il y a du bois. Ce n’est pas surprenant qu’ils puissent jouer à des jeux comme celui-ci, mais ce qui est frappant, c’est que c’est contre une équipe déjà solide qui vient de gagner et d’ouvrir une nouvelle année avec une inertie tout aussi positive. Les défaites de Jrue Holiday, à la jambe, et de Brook Lopez, au dos, ont laissé un vide non comblé qui a grandement affecté le jeu de Mike Budenholzer..

Il n’y avait pas d’équilibre dès le premier instant, l’échappée s’est déjà produite au premier quart-temps et les Bucks ne sont pas allés chercher le Heat. Ils ne pouvaient pas. Ce sentiment est le plus inquiétant, celui des rares ressources pour stopper l’avalanche et pallier l’absence de deux de ses détenteurs. Le premier jeu était un échappé et le premier quart s’est terminé 40-17. Ils ont raté treize tirs d’affilée et cela aurait pu être pire. C’est que, à partir de là, il y a eu une tentative de match de basket. Pour le plaisir des fans locaux, peut-être, mais même pas. Comme s’il manquait des jambes aux Bucks. Et la chose difficile est aussi de décider s’ils ont été pires en attaque ou en défense.

Pour Miami, joie. Seule une victoire de 43 contre les Clippers en 1994 a comblé la différence de points de vue jeudi soir. « 137, c’est beaucoup. J’espère que nous le verrons plus de fois cette année », a déclaré Tyler Herro qui a contribué 27, étant le meilleur buteur, en tant que remplaçant.

Il y avait des minutes d’ordures et pas trop, peut-être comme une petite punition pour une si mauvaise disposition. Seul Antetokounmpo est parti au troisième quart, les autres partants ont enduré l’averse jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un peu plus de cinq minutes. Dès la deuxième période, la croissance était déjà soutenue, mais la mère est partie car un bon test est le marqueur. Et en comptant sur Lowry, plein d’espoir en tant que nouveau meneur, et Robinson, renouvelé pour un pâturage en été, il leur restait 4/18 au tir depuis le terrain. Superposé à tout, petite leçon ou avertissement de la chaleur.