Heath Freeman, star de « Bones », décédée à 41 ans

Heath Freeman, un acteur connu pour avoir joué le tueur en série Howard Epps dans le drame policier de Fox Bones, est décédé à 41 ans. Shanna Moakler a partagé la triste nouvelle samedi, l’appelant son « cher ami » et le louant comme un « acteur talentueux ». et un « ami solide ». Le manager de Freeman, Joe S. Montifiore, a publié lundi un communiqué confirmant la nouvelle. Aucune cause de décès n’a été dévoilée.

« Nous sommes vraiment dévastés par la perte de notre bien-aimé Heath Freeman », a déclaré Montifiore dans un communiqué à Deadline. « Un être humain brillant avec un esprit intense et émouvant, il nous laisse une empreinte indélébile dans nos cœurs. Sa vie a été remplie de loyauté, d’affection et de générosité profondes envers sa famille et ses amis, et une joie de vivre extraordinaire. »

« Il était extrêmement fier de son récent travail cinématographique et était très excité pour le prochain chapitre de sa carrière », a poursuivi Montifiore. « Son héritage remarquable en tant que fils, frère, oncle, ami, acteur et producteur extraordinairement doué, cuisinier accompli et homme au rire le plus contagieux et le plus spectaculaire, vivra pour toujours. Que sa mémoire soit une bénédiction pour tous ceux qui ont connu et aimé lui. »

Freeman a commencé sa carrière d’acteur dans l’épisode des urgences de 2001 « Sailing Away ». Il a également joué dans le film The Painting cette année-là. Il a joué Howard Epps dans trois épisodes de Bones : « The Man on Death Row », « The Blonde in the Game » et « The Man in the Cell ». Ses autres crédits incluent Raising the Bar, Spartacus: Blood and Sand – Motion Comic, Without a Trace, NCIS, The Closer et Torchwood: Web of Lies.

Plus récemment, il a joué dans plusieurs films indépendants, dont All American Christmas Carol, Dark was the Night, Home Sweet Hell, Warrior Road et The Seventh Day. Selon son profil IMDb, il tournait Terreur dans la prairie avec Gina Carano et a récemment terminé Devil’s Fruit.

Moakler a rendu hommage à Freeman en partageant une vieille photo avec l’acteur. « Le cœur brisé d’apprendre la perte de mon cher ami Heath Freeman, acteur, réalisateur, producteur de talent, chef exceptionnel et ami solide », a-t-elle écrit. « Tu vas beaucoup nous manquer et je chérirai tous les souvenirs incroyables que nous avons tous eus… et nous en avons beaucoup de bons !! Godspeed. » Elle a également partagé plus de photos de bons moments avec Freeman sur Twitter. L’un des fans de Mokler lui a demandé si elle avait plus d’informations sur sa mort. « Il est décédé hier dans son sommeil dans sa maison d’Austin », a-t-elle répondu.