Heather Dubrow menace d’arrêter de filmer

Ne f-k avec « Fancy Pants ».

L’épisode de mercredi soir de « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » a vu Heather Dubrow menacer d’arrêter le tournage après avoir été informée du procès de Nicole James contre son mari, le Dr Terry Dubrow.

« Littéralement, nous sommes caméra baissée », a déclaré Heather, 52 ans, en posant sa main devant l’objectif d’un caméraman.

Le Bravolebrity – qui est revenu à « RHOC » cette saison après une interruption de cinq ans – a ensuite dit au membre de l’équipe de lui détourner son appareil photo alors qu’elle absorbait la nouvelle choquante.

« Appareil photo de cette façon », a-t-elle dit, apparemment en déplaçant l’appareil photo elle-même. « Tu vas bien. »

En montant l’un des nombreux escaliers de sa somptueuse maison de Newport Beach, l’ancienne actrice de feuilletons – qui organisait une soirée avec traiteur Nobu – a déclaré à son conjoint: « Terry, je quitte le spectacle en ce moment. »

Heather voulait arrêter la production après que le drame juridique impliquant son mari, le Dr Terry Dubrow, ait été mentionné à la caméra. Bravo

Elle a ajouté: « Expulser tout le monde de ma maison. C’est fini maintenant.

Plus tôt dans la nuit, Gina Kirschenheiter a déclaré à Heather que Shannon Beador – l’ennemie de longue date de Heather – avait répandu des rumeurs selon lesquelles « l’ami des femmes au foyer » James avait poursuivi Terry, un célèbre chirurgien plasticien, pour un « travail de seins bâclé » il y a des années.

Beador, 57 ans, a interrompu la conversation de Kirschenheiter avec Heather et a essayé de se défendre.

« Je dois te parler Heather. Je ne veux blesser personne dans ce monde », a-t-elle déclaré. « Et quand tu n’arrêtais pas de me dire que Nicole était ton amie, j’ai dit : ‘Je pense la connaître, mais ça ne peut pas être cette fille.' »

Shannon Beador a tenté de défendre son rôle dans la propagation des ragots sur les Dubrow. Bravo

Beador a précisé: « Parce que la Nicole que je connaissais m’a dit qu’elle était dans un procès avec Terry, donc cela n’a pas de sens pour moi qu’ils soient amis. »

Heather, froide comme la pierre, a simplement répondu : « Est-ce que vous faites vraiment cela en ce moment ? »

Beador et Kirschenheiter se sont disputés un peu avant qu’une Heather silencieuse ne quitte la scène.

Suite à sa menace d’arrêter le tournage, Heather est finalement revenue avec Terry, 63 ans, pour confronter James – qui s’appelait auparavant Nicole Weise – à propos de la situation.

« Êtes-vous Nicole Weise ? » demanda Terry. « Vous m’avez poursuivi ! »

Un James plein de remords a dit à Terry qu’elle ne pensait pas qu’il « avait fait quelque chose de mal ». Elle a noté qu’elle était dans la vingtaine au moment du procès et a affirmé qu’elle avait été « poussée par des avocats » pour le déposer. James l’a laissé tomber plus tard.

Nicole James (à gauche) a poursuivi le chirurgien plasticien Terry il y a des années après avoir subi des complications d’une augmentation mammaire. Bravo

« Je n’ai jamais voulu dire quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Terry, qui a reconnu que James avait souffert de « complications » après son augmentation mammaire, a déclaré qu’il était sorti du désordre juridique.

« Vous l’avez laissé tomber, il est parti », a-t-il dit à James, qui était en larmes. « C’est bon, d’accord ? »

Bien qu’elle ait été perplexe que James n’ait jamais mentionné le procès tout au long de leur amitié de six ans, Heather a déclaré qu’elle avait pardonné à son ami.

« Les médecins sont poursuivis. Ce n’est pas grave. C’était il y a des années et des années », a-t-elle déclaré dans un confessionnal. « Nicole est notre amie. Elle a le droit de prendre un nouveau départ. Nous sommes tous. »

Il n’a pas fallu longtemps, cependant, avant que Heather ne donne à Beador et Kirschenheiter un déguisement pour avoir créé un conflit lors de sa fête.

« Voici ce que je vais vous dire, Gina », a-t-elle d’abord dit à Kirschenheiter. « Tire sur le f-king messager – parce que s’il n’existe pas dans mon monde, je ne le sais pas. »

Les Dubrow ont confronté James à ce sujet – mais lui ont rapidement pardonné d’être resté silencieux à ce sujet. Bravo

Heather s’est ensuite tournée vers Beador, en disant: « [Gina only knows] parce que tu lui as dit. Et je pense honnêtement que c’est parce que tu as fait ça. Tu n’aurais rien dû dire.

À la fin de l’épisode, Heather a rencontré Gina et Emily Simpson pour purifier l’air.

Après avoir discuté et s’être excusé pour leurs rôles respectifs dans le chahut à la résidence Dubrow, le trio est arrivé à la conclusion que c’était Beador qui avait remué le pot.

Heather a plaisanté: « Un léopard ne change pas ses taches. »

« Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » est diffusé le mercredi à 21 h HE sur Bravo.