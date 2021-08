Heather Gay, de vraies femmes au foyer de Salt Lake City, réfléchit au fait d’avoir vu sa co-star Jen Shah se faire arrêter

Jen Shah avait en fait aliéné beaucoup de ses co-stars de Real Housewives of Salt Lake City lors de la première saison. Meredith Marks en était une, mais Heather Gay en était une autre. À l’époque, Shah a même déclaré qu’elle ne pouvait plus faire entièrement confiance à Gay, et cela ne semblait pas non plus résolu lors de la réunion. Néanmoins, Gay a indiqué précédemment qu’elle s’était penchée pour soutenir Shah pendant sa période de besoin cette saison, et cela n’a apparemment pas changé. Lors de son interview sur Bravo’s Chat Room, elle a également déclaré :