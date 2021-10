Heather Locklear brise le silence sur le rôle potentiel de «vraies femmes au foyer» aux côtés de Lisa Rinna

Heather Locklear met les pendules à l’heure sur ces rumeurs de longue date selon lesquelles elle devrait rejoindre Real Housewives of Beverly Hills. Lors d’une apparition dans The Kelly Clarkson Show jeudi, on a demandé à Locklear si elle rejoindrait sa co-vedette de Melrose Place, Lisa Rinna, dans une future saison de la série à succès, bien que l’actrice ait clairement indiqué qu’il n’y avait actuellement aucun projet pour elle. devenir une star Bravo.

Répondant aux spéculations selon lesquelles elle et Rinna sont sur le point de se réunir, Locklear a mis fin avec humour aux rumeurs, disant à Clarkson qu’elle n’était « donc pas intéressante, non, je veux dire non ». Locklear a poursuivi en expliquant qu’elle ne pensait tout simplement pas qu’elle conviendrait parfaitement à la série, car elle n’est « pas assez intéressante et je ne bois pas ». L’actrice a ajouté que RHOBH n’est « pas tout à fait ce que je veux faire » pour le moment.

Les remarques de Locklear interviennent quelques mois seulement après que In Touch Weekly a rapporté en janvier que le producteur de RHOBH Andy Cohen avait demandé à l’actrice de rejoindre la série à plusieurs reprises. Une source a déclaré au point de vente que la grande base de fans de l’actrice de ses rôles dans Melrose Place et Dynasty était attrayante et ferait d’elle la « femme au foyer parfaite », ajoutant que les « représentants de Locklear pensent que cela pourrait être un bon moyen pour elle de rester responsable et sobre. . » La source a expliqué que Cohen « a été après [Heather] de rejoindre le spectacle pendant des années. » Cependant, lors de son apparition jeudi dans le Kelly Clarkson Show, Locklear n’a pas abordé le rapport selon lequel elle aurait été approchée par Bravo pour rejoindre le casting.

Bien que Locklear ne fasse peut-être pas d’apparition dans l’une des émissions de Real Housewives de si tôt, elle se prépare à faire son retour au théâtre. Après avoir fait ses dernières apparitions à la télévision en 2017 sur Too Close to Home et Fresh Off the Boat, Locklear devrait jouer dans le film original à vie Don’t Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story. Basé sur Don’t Sweat the Small Stuff, une série de livres co-écrite par Carlson et son mari, le Dr Richard Carlson, le film suit Kristine (Lockear) alors que son monde s’effondre après la mort inattendue de son conjoint.

« Je ne voulais rien faire de stupide. Je voulais faire quelque chose qui avait son poids. Et j’ai prié Dieu que tout ce qui atterrit sur mes genoux, je voulais que ce soit spirituel », a déclaré Locklear à propos de son retour à la comédie lors d’un Apparition de Good Morning America jeudi. « C’était étrange et ça a atterri sur mes genoux. Tout est question de perte et de récupération et de retour d’une défaite et j’aime juste la profondeur de celle-ci. J’ai adoré les livres et j’aime Kris. »

Locklear joue dans le film aux côtés de Jason MacDonald, Natashia Bure et Emily Rose. Le film est produit par l’ancien co-animateur de The View Meghan McCain, aux côtés de Maura Dunbar et Mark Teitelbaum. Ne transpirez pas les petites choses en avant-première sur Lifetime le samedi 16 octobre.