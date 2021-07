Heather Rae Young célèbre une étape romantique avec Tarek El Moussa

Heather Rae Young et Tarek El Moussa célèbrent un an de fiançailles alors qu’ils ont hâte de passer une éternité ensemble. La star de Selling Sunset, 33 ans, a partagé des photos romantiques sur Instagram dimanche à partir du moment où El Moussa a posé la question sur l’île de Catalina en 2020. “Il y a un an aujourd’hui, j’ai pris la meilleure décision de ma vie en disant oui à passer pour toujours avec l’homme le plus spécial “, a-t-elle commencé la légende sincère.

“Je me souviens quand il a proposé… à ce moment-là, tout a fondu et je regardais juste ma personne pour toujours, en larmes en pensant à quel point j’avais de la chance d’avoir pu passer le reste de ma vie avec lui”, a poursuivi l’agent immobilier. Elle a ajouté à El Moussa, 39 ans, “Tu es mon meilleur ami, ma personne et mon rocher. Joyeux bébé d’un an. Bravo à toi et moi toute une vie.”

L’heureux couple a lancé sa romance éclair le jour de l’indépendance en 2019 et s’est fiancé un an plus tard. Ils prévoient de se marier plus tard cet été. Young a remercié El Moussa dans son message d’être “l’homme qui m’a fait sourire chaque jour”, ajoutant qu’il lui avait montré “ce qu’est le véritable amour et la famille”. Young a poursuivi: “Je tombe de plus en plus amoureux de toi alors que je regarde à quel point tu es un père incroyable avec les bébés, à quel point tu travailles dur et comment tu mets ta famille et tes proches en premier dans ta vie.”

El Moussa est le père de sa fille Taylor, 10 ans, et de son fils Brayden, 5 ans, qu’il partage avec son ex-femme et co-star de Flip or Flop, Christina Haack, qui sort actuellement avec l’agent immobilier Joshua Hall. Pas plus tard que la semaine dernière, des informations ont fait surface selon lesquelles El Moussa et Haack se sont disputés sur le tournage de l’émission HGTV après que la star de Christina on the Coast a admis sur Instagram avoir fumé du venin de crapaud Bufo pour “réinitialiser [her] cerveau” et aide à lutter contre l’anxiété.

“[Tarek and Christina] partager des enfants, un lieu de travail. Les choses vont bouillonner”, a déclaré une source privilégiée à Entertainment Tonight, ajoutant qu’El Moussa est “préoccupé” par Haack et la sécurité de leurs enfants. “Elle sera toujours la mère de ses enfants”, ont-ils ajouté. Jeudi, un autre “Ce sont des ex qui partagent une histoire, des enfants et un lieu de travail, mais en dehors de la coparentalité, ce ne sont pas des amis”, ont-ils ajouté.