Heather Rae Young de Sunset partage son parcours de fertilité

Heather Rae El MoussaLe prochain chapitre de commence maintenant.

La star de Selling Sunset, qui s’est marié avec Tarek el-moussa en octobre, a parlé de son parcours de fertilité dans une vidéo TikTok publiée le 28 décembre.

L’agent immobilier de 34 ans a détaillé les premières étapes de la congélation de ses œufs, déclarant à ses abonnés : « Si nous décidons d’aller de l’avant, nous commencerons le processus la semaine prochaine pour me préparer à la congélation des œufs en janvier. fois que j’ai fait cela, j’ai eu six œufs sains. «

De plus, Heather a expliqué qu’elle devra d’abord faire des analyses de sang pour vérifier « où se trouve mon nombre d’œufs et de progestérone pour voir où se situent mes niveaux ». Selon WebMD, la progestérone est une hormone « libérée par les ovaires et est nécessaire à l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus et au maintien de la grossesse ».

« Une fois que nous aurons cette information », a poursuivi Heather, « Nous saurons combien d’œufs j’ai depuis dans le passé, j’avais une faible fertilité et un faible nombre d’œufs. »